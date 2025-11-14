ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος – Στους 14 οι προφυλακισθέντες

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ακόμη ένας κατηγορούμενος που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την απολογία του.

Πρόκειται για τον 40ο κατηγορούμενο που βρέθηκε ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, ο οποίος συνελήφθη μετά από ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του, στο πλαίσιο της έρευνας για την εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έκανε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, στον κατηγορούμενο αποδίδεται κρίσιμος ρόλος στην λειτουργία της εγκληματικής ομάδας.

Πλέον, ο αριθμός των προφυλακισθέντων για την υπόθεση ανέρχεται στους 14, ενώ μία κατηγορούμενη έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Όπως εκτιμάται, τις επόμενες ημέρες θα βρεθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπό έρευνα υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Δίωξη για πέντε κακουργήματα στα μέλη της συμμορίας που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ

Τέμπη: Δέκα συγγενείς θυμάτων επιθυμούν εκταφή των σορών

Δίκη για παρακολουθήσεις: «Το Predator νοικιάστηκε ή το διαχειρίζονταν αποσπασμένοι αστυνομικοί» – Η κατάθεση πρώην υπαλλήλου της ΕΥΠ