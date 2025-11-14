Δίωξη για πέντε κακουργήματα στα μέλη της συμμορίας που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ

Δίωξη για πέντε κακουργήματα ασκήθηκε στους 44 συλληφθέντες που φέρονται να εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές, αστυνομικούς κλπ.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

απάτη και απάτη με υπολογιστή

πλαστογραφία

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Σε ανήλικο μέλος της συμμορίας απαγγέλθηκε, επίσης, κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η λεία της συμμορία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ.

