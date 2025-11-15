Πρώτη καταδίκη με βάση τον νέο νόμο για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: 9 μήνες φυλάκιση με αναστολή σε μέλη του Ρουβίκωνα

Καταδικάστηκαν με βάση τον νέο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση για την προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, τα 23 μέλη του Ρουβίκωνα που άνοιξαν πανό μπροστά από το Μνημείο και φώναζαν συνθήματα.

Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινή εννέα μηνών με τριετή αναστολή, ενώ αθωώθηκαν για τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων και της άρνησης δακτυλοσκόπησης.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στους κατηγορουμένους το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων, κάνοντας δεκτή την εισαγγελική προταση.

Στην απολογία τους τα μέλη του Ρουβίκωνα ισχυρίστηκαν ότι προχώρησαν σε μία ολιγόλεπτη, συμβολική, διαμαρτυρία.

