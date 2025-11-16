Η πρώην αθλήτρια, οι καταγγελίες για κακοποίηση και η εμπλοκή της στο κύκλωμα απάτης

Για περισσότερα από 10 χρόνια, το όνομα της ήταν συνώνυμο με την ενόργανη γυμναστική. Η χαμογελαστή αθλήτρια γνωστή για την ακρίβεια και την ισορροπία της πάνω στη δοκό, κέρδισε τη συμπάθεια του φίλαθλου κοινού που απολάμβανε να τη βλέπει. Aπό τις πρώτες διεθνείς εμφανίσεις της μέχρι και τη συμμετοχή της σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες, η καριέρα της ξεχώριζε για την αφοσίωση και την επιμονή της.

Γεννημένη στην Αθήνα μπήκε στον χώρο της ενόργανης από πολύ νωρίς. Η ευλυγισία και η ικανότητά της να χειρίζεται με ακρίβεια τη δοκό την ανέδειξαν γρήγορα σε ειδικό του οργάνου, που σύντομα έγινε σήμα κατατεθέν της. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, το όνομά της άρχισε να εμφανίζεται συχνά σε διεθνείς αγώνες. Η πρώτη της συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μόλις στα 16, αποτέλεσε το ξεκίνημα μιας εντυπωσιακής διαδρομής, που κορυφώθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα με μεγαλύτερη εμπειρία και σιγουριά στις εκτελέσεις της.

Η κορυφαία στιγμή της ήρθε σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όταν ανέβηκε στο βάθρο για να παραλάβει μετάλλιο στη δοκό, χαρίζοντας στον ελληνικό χώρο της ενόργανης μια από τις πιο σημαντικές διακρίσεις. Η επιτυχία αυτή επιβεβαίωσε ότι οι ατέλειωτες ώρες προπόνησης είχαν αποδώσει καρπούς.

Όταν αποφάσισε να αποσυρθεί από τον αθλητισμό η ζωή της άλλαξε ριζικά και η μοίρα της της άνοιξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Αυτόν της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. Πριν από τέσσερα χρόνια περίπου ήταν μεταξύ δεκάδων άλλων αθλητριών και πρώην αθλητριών που έστειλαν επιστολή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό όπου ζητούσαν την παρέμβαση της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, ώστε να εξυγιανθεί το άθλημα τους και «να βγει από τη σκιά της σκληρότητας και της κακοποίησης».

Η ίδια είχε καταγγείλει κακοποιητικές συμπεριφορές από προπονητές ενώ στην επιστολή που και η ίδια είχε υπογράψει μαζί με άλλους αναφέρονταν ότι: «Οι προπονητές για να συνετίσουν τους αθλητές τους χτυπούσαν με σφαλιάρες στο πρόσωπο και στο σώμα, καθώς επίσης και με κλωτσιές, σπρωξίματα και κάθε είδους άλλα χτυπήματα. Άρπαζαν από τα μαλλιά τα κοριτσάκια και τα έσερναν από το σημείο προσγείωσης της άσκησης, μέχρι το σημείο εκκίνησης για να επαναλάβουν το πρόγραμμά τους, ενώ αυτά έκλαιγαν ασταμάτητα».

Όπως έγραψαν στην επιστολή τους οι αθλητές, προπονητές τους πετούσαν αντικείμενα, όπως καρέκλες και παπούτσια την ώρα που εκτελούσαν ασκήσεις. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, κάποιοι προπονητές ανάγκαζαν αθλητές να χτυπούν τους συναθλητές τους. «Πολλοί από εμάς φτάσαμε στο σημείο να εκτελούμε ασκήσεις ακόμα και με σπασμένα πόδια και χέρια, γεγονός που μας οδήγησε σε μεγαλύτερους τραυματισμούς και πολύ σοβαρά προβλήματα», ανέφεραν.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η πρώην πρωταθλήτρια, όπως και οι άλλοι αθλητές, δεν διεκδίκησε ποτέ τον ρόλο της ηρωίδας. Απλώς στάθηκε με την ίδια ισορροπία που τη χαρακτήριζε στη δοκό και αποφάσισε να μη σιωπήσει. Σήμερα όμως φέρεται να εμπλέκεται σε ένα κύκλωμα εξαπάτησης αθώων ανθρώπων. Συνελήφθη μαζί με 43 ακόμη εμπλεκόμενα άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, συμμετείχε σε ενέργειες που αφορούσαν το ξέπλυμα χρημάτων, ενώ στον κύκλο της οργάνωσης ήταν και ο αδελφός της, ο οποίος ενεργούσε ως εισπράκτορας, συλλέγοντας χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φαίνεται να υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες της 37χρονης με τον αδελφό της και άλλα μέλη της οργάνωσης που φανερώνουν ότι διευκόλυνε μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της.

Η εγκληματική ομάδα ξεχώριζε για τον επαγγελματισμό, την ευελιξία και την τεχνογνωσία της σε τεχνικά ζητήματα, τα οποία αξιοποιούσε για να παραπλανά τα θύματά της.

Καθημερινά, 40 τηλεφωνητές έκαναν κλήσεις προκειμένου να εξαπατήσουν πιθανά θύματα, ενώ η ομάδα διέθετε τουλάχιστον 150 επιχειρησιακά κινητά τηλέφωνα για επικοινωνία, μεταφορά χρημάτων και τηλεφωνικές επαφές κατά τη διάρκεια των παράνομων ενεργειών, αντικαθιστώντας τα συχνά για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις Αρχές.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει εξιχνιάσει 1.089 περιπτώσεις απάτης, με τα συνολικά παράνομα κέρδη της οργάνωσης να υπερβαίνουν τα 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

