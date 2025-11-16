Πολυτεχνείο: Συνελήφθησαν οι τραυματίες της επίθεσης – Αντιμέτωποι με τον νόμο περί όπλων

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Πολυτεχνείο, το πρωί του Σαββάτου. Αυτές ωστόσο δεν αφορούν στους δράστες της επίθεσης, αλλά στα θύματα.

Σύμφωνα με τη σελίδα 161antifascist_action στο Instagram, αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας προχώρησαν στις συλλήψεις των τραυματισμένων θυμάτων της Αριστερής Αντικαπιταλιστικής Συσπείρωσης (ΑΡ.Α.Σ.), τα οποία είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ.

Σε βάρος των συλληφθέντων φέρονται να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που αφορούν στον νόμο περί όπλων και φθορές.

#antireport #πολυτεχνείο #ΑΠΘ



Αναφορές για άλλη μία επίθεση της ΑΡΑΣ του Μέρα25 σε φοιτητές, εργαζόμενους και αναρχικούς στο ΑΠΘ εν όψη της μέρας μνήμης της λαϊκής εξέγερσης του Πολυτεχνείου.⬇ pic.twitter.com/kpR417yfCD — Autonomia Alerta (@AutonomiaAlerta) November 15, 2025

Υπενθυμίζεται πως το πρωί του Σαββάτου, πριν ανοίξουν οι πύλες του Πολυτεχνείου και ξεκινήσει ο τριήμερος εορτασμός, μέλη της Αριστερής Αντικαπιταλιστικής Συσπείρωσης (ΑΡ.Α.Σ.) πραγματοποίησαν επίθεση σε άτομα του αναρχικού χώρου τα οποία βρίσκονταν στον ιστορικό χώρο. Σημειώνεται ότι από τις συγκρούσεις υπήρξαν τρεις τραυματισμοί.

Η Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητών/-τριών Αθήνας καταγγέλλει, μάλιστα, επιθέσεις «πογκρόμ» που επεκτάθηκαν τόσο εκτός όσο και εντός του κτιρίου Τοσίτσα. «Κατά τη διάρκεια της εξελισσόμενης τυφλής επίθεσης, και ενώ μέλη της συνέλευσής μας έστηναν πολιτικό υλικό και προετοίμαζαν την εκδήλωση στα πλαίσια του τριημέρου του Πολυτεχνείου, χτυπήθηκαν από τη συμμορία της ΑΡΑΣ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Την επίθεση της ΑΡ.Α.Σ. καταδίκασε με ανάρτησή του και ο Γιάνης Βαρουφάκης. «Η σημερινή επίθεση στον χώρο του Πολυτεχνείου από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ανθρώπων στο νοσοκομείο, αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση», έγραψε.

