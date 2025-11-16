search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 11:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2025 10:39

Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: 44χρονος έπεσε από στέγη οικοδομής

16.11.2025 10:39
ergatiko distixima 98- new

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Μυτιλήνη. Συγκεκριμένα, χθες Σάββατο, 44χρονος εργάτης αλβανικής καταγωγής, γνωστός στην κοινωνία της Μυτιλήνης ως ο «Μάριος» έπεσε από τη στέγη οικοδομής με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο «Μάριος» ήταν γνωστός και αγαπητός στο νησί καθώς εργάζονταν για πολλά χρόνια στην εστίαση, ενώ δούλευε και σε οικοδομικές εργασίες. Πέρυσι, τον Σεπτέμβριο ο 44χρονος είχε βουτήξει στα νερά του λιμανιού της Μυτιλήνης διασώζοντας από πνιγμό 71χρονη γυναίκα.

Το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο διοργανώνει σήμερα Κυριακή 16 Νοέμβρη, στις 12 το μεσημέρι, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Σαπφούς.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα» – Νέες αποκαλύψεις προαναγγέλλει ο Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες

Πολυτεχνείο: Συνελήφθησαν οι τραυματίες της επίθεσης – Αντιμέτωποι με τον νόμο περί όπλων

Η πρώην αθλήτρια, οι καταγγελίες για κακοποίηση και η εμπλοκή της στο κύκλωμα απάτης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

tasoulas-paros-dekapentaygoustos-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένας… «ανήσυχος» πρόεδρος: Η κομματική παρέμβαση του Κώστα Τασούλα, που ταυτίζεται με την κυβερνητική ρητορική

antetokounmpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Διαιτητές αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο Έλληνας σταρ παρενέβη (Video)

mitsotakis_zelenski_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη συμφωνία πριν την επίσκεψη

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 11:43
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

tasoulas-paros-dekapentaygoustos-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένας… «ανήσυχος» πρόεδρος: Η κομματική παρέμβαση του Κώστα Τασούλα, που ταυτίζεται με την κυβερνητική ρητορική

antetokounmpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Διαιτητές αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο Έλληνας σταρ παρενέβη (Video)

1 / 3