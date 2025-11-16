Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: 44χρονος έπεσε από στέγη οικοδομής

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Μυτιλήνη. Συγκεκριμένα, χθες Σάββατο, 44χρονος εργάτης αλβανικής καταγωγής, γνωστός στην κοινωνία της Μυτιλήνης ως ο «Μάριος» έπεσε από τη στέγη οικοδομής με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο «Μάριος» ήταν γνωστός και αγαπητός στο νησί καθώς εργάζονταν για πολλά χρόνια στην εστίαση, ενώ δούλευε και σε οικοδομικές εργασίες. Πέρυσι, τον Σεπτέμβριο ο 44χρονος είχε βουτήξει στα νερά του λιμανιού της Μυτιλήνης διασώζοντας από πνιγμό 71χρονη γυναίκα.

Το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο διοργανώνει σήμερα Κυριακή 16 Νοέμβρη, στις 12 το μεσημέρι, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Σαπφούς.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα» – Νέες αποκαλύψεις προαναγγέλλει ο Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες

Πολυτεχνείο: Συνελήφθησαν οι τραυματίες της επίθεσης – Αντιμέτωποι με τον νόμο περί όπλων

Η πρώην αθλήτρια, οι καταγγελίες για κακοποίηση και η εμπλοκή της στο κύκλωμα απάτης