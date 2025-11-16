search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.11.2025 12:31

«Καμπανάκι» Κολυδά: «Έρχονται έντονες βροχές» – Πότε θα «χτυπήσουν» και ποιες περιοχές

16.11.2025 12:31
broxi new

Ένα διπλό σκηνικό όσον αφορά τον καιρό αναμένεται να ζήσει η χώρα μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων από τo ηλιόλουστο «ανοιξιάτικο» σκηνικό και τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες από τα μέσα της εβδομάδας ορισμένες περιοχές θα θα δοκιμαστούν από ισχυρές βροχοπτώσεις.

Οι περιοχές που θα δουν αλλαγή στον καιρό και θα πληγούν από τις βροχοπτώσεις είναι τα βορειοδυτικά της χώρας, και ειδικά το βόρειο Ιόνιο και η Ήπειρος.

Σύμφωνα μάλιστα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες και θα φέρουν μεγάλα ύψη βροχής την Τρίτη (18/11) και την Τετάρτη (19/11).

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«H προσοχή μας στραμμένη στα ΒΔ

Mπορεί -όπως γράψαμε και χθες- να μη “χειμωνιάζει” τις επόμενες ημέρες, καθώς επικρατεί νοτιοδυτικό ρεύμα στις ανώτερες στάθμες της ατμόσφαιρας, ωστόσο αυτό το ΝΔ ρεύμα ευνοεί τις βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα .

Η προσοχή μας το διήμερο Τρίτης-Τετάρτης θα πρέπει να είναι στραμμένη στα βορειοδυτικά ( Β. Ιόνιο, Ηπειρο) όπου προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025

Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μετά το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7πιθανώς πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7, πιθανώς πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

1 / 3