Πέραμα: Νέο εργατικό ατύχημα σε ναυπηγείο, τραυματίστηκε 45χρονος χειριστής γερανού

Αδιευκρίνιστα παραμένουν προς το παρόν τα αίτια του εργατικού ατυχήματος που σημειώθηκε σε ναυπηγείο του Περάματος, όπου ένας 45χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Λιμενικό, το περιστατικό συνέβη μέσα σε ιδιωτικό συνεργείο την ώρα που το τεχνικό προσωπικό εκτελούσε προγραμματισμένες εργασίες στο πλοίο.

Ο 45χρονος που είναι χειριστής γερανού διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Διαβάστε επίσης:

Ενισχυτική Διδασκαλία: Έναρξη στα Γυμνάσια στις 17 Δεκεμβρίου – Ποια μαθήματα περιλαμβάνει

Ζωγράφου: Στο ΚΑΤ μετά από ξυλοδαρμό οδηγός αστικού λεωφορείου

Ζωγράφου: Στο ΚΑΤ μετά από ξυλοδαρμό οδηγός αστικού λεωφορείου