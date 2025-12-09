Σοβαρό τροχαίο στην Ιονία Οδό: Αναποδογύρισε νταλίκα και εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ιονία Οδό.
Νταλίκα που κουβαλούσε λάδια ανατράπηκε στο περίπου στο 145,6 χλμ. με συνέπεια να εγκλωβιστεί ο οδηγός.
Στο σημείο έσπευσαν οχήματα από την Π.Υ. Άρτας, τα οποία επιχειρούν, ενώ καθοδόν βρίσκεται και η 5η ΕΜΑΚ Ιωαννίνων.
