Σοβαρό τροχαίο στην Ιονία Οδό: Αναποδογύρισε νταλίκα και εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ιονία Οδό.

Νταλίκα που κουβαλούσε λάδια ανατράπηκε στο περίπου στο 145,6 χλμ. με συνέπεια να εγκλωβιστεί ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα από την Π.Υ. Άρτας, τα οποία επιχειρούν, ενώ καθοδόν βρίσκεται και η 5η ΕΜΑΚ Ιωαννίνων.

