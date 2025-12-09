search
09.12.2025 21:29

Αγρότες στο μπλόκο της Σιάτιστας πρόσφεραν μήλα και κρόκο Κοζάνης στους οδηγούς (Video)

09.12.2025 21:29
mila agrotes kozani – new

Αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Σιάτιστας, στην Κοζάνη θέλησαν να… αποζημιώσουν τους οδηγούς για την ταλαιπωρία που υφίστανται λόγω των κινητοποιήσεών τους.

Συγκεκριμένα, στα πλευρικά διόδια στο ρεύμα από Γρεβενά προς Κοζάνη και αντίστροφα, οι αγρότες προσέφεραν στους διερχόμενους οδηγούς μήλα και κρόκο Κοζάνης, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την κατανόηση και την υπομονή τους.

Πριν από δύο ημέρες μοίρασαν στους διερχόμενους οδηγούς πατάτες. Η ανταπόκριση των οδηγών ήταν και αυτήν τη φορά ιδιαιτέρως θερμή, με πολλούς εξ αυτών να ευχαριστούν τους αγρότες και να δηλώνουν ανοικτά τη συμπαράστασή τους στον αγώνα τους, αναγνωρίζοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Μια κίνηση που ανέδειξε ότι, πέρα από τα μπλόκα και τις δυσκολίες στην κυκλοφορία, υπάρχει σεβασμός και αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολίτες.

Όπως αναφέρει το kozan.gr, στο σημείο βρέθηκαν και  Αντιπεριφερειάρχες της Περιφερειακής Αρχής Αμανατίδη, που εκδήλωσαν τη στήριξή τους στον δίκαιο αγώνα των αγροτών.

