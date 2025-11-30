Νίκη Κεραμέως για συλλογικές συμβάσεις: «Ήταν συμφωνία όλων» – «Υπερβαίνει κόμματα και χρώματα» (Video)

Για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για τις συντάξεις αλλά και τη διεύρυνση του εισοδήματος των πολιτών μίλησε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Αρχικά, αναφέρθηκε στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας: «Τον Δεκέμβριο, οφείλω να αναφέρω όπως και όλα τα Κράτη – μέλη στην ευρωπαϊκή επιτροπή, τι κάνει η χώρα μας για να αυξήσει το ποσοστό κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας γιατί αντικειμενικά η χώρα μας έχει πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης στον τομέα αυτό. Είχαμε δύο δρόμους, ο ένας δρόμος ήταν να πάμε μονομερώς να πούμε, η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει ένα, δύο κλπ και ο άλλος δρόμος -πολύ πιο δύσκολος, με πολύ χαμηλά ποσοστά πιθανής ευδοκίμησης θα έλεγα-, ήταν να επιχειρήσουμε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ και αυτό ήταν να καθίσουμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε η Κυβέρνηση και όλοι οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών. Προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε τον δεύτερο δρόμο, έχοντας κατά νου ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.

Αυτή η συμφωνία, η οποία εν τέλει επετεύχθη, για μένα, έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο, είναι ιστορική, γιατί είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας που επιτυγχάνεται μία συμφωνία κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων σε ένα τόσο ευρύ πεδίο ζητημάτων του εργατικού δικαίου. Ο δεύτερος λόγος, τον οποίον αυτή η συμφωνία είναι ιστορική, είναι για το περιεχόμενό της, ότι δηλαδή μέσω αυτής της συμφωνίας οδηγούμαστε σε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σε πιο εύκολη επέκταση της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Άρα αυτή η ομπρέλα προστασίας, επεκτείνεται και καλύπτει, προστατεύει περισσότερους εργαζόμενους. Αυτό προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στον εργαζόμενο, πιο σταθερό περιβάλλον στις επιχειρήσεις και πιο ξεκάθαρους κανόνες εργασίας για όλους στην αγορά εργασίας», είπε η Νίκη Κεραμέως μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Όποιος αντιτίθεται σε αυτήν τη συμφωνία, επί της ουσίας αντιτίθεται στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Γιατί η συμφωνία δεν είναι απλά ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης, είναι μία συμφωνία όλων. Άρα, όποιος ασκεί κριτική σ’ αυτήν ασκεί κριτική και σε όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Δεύτερον, καμία κύρωση. Η Ελλάδα, όπως και όλα τα κράτη μέλη, οφείλουν να δώσουν απλά έναν οδικό χάρτη για το πώς θα επιχειρήσουν. Δεν υπάρχει απολύτως καμία κύρωση, τουναντίον, υπάρχει για πρώτη φορά μία συμφωνία που υπερβαίνει κόμματα και χρώματα. Ας ξεχάσουμε λίγο τις κομματικές γραμμές, ας σκεφτούμε λίγο εθνικά. Για μένα αυτή η διαδικασία ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολη» απάντησε για την αντιπολίτευση που υποστηρίζει ότι η έσπευσε να κλείσει τη συμφωνία προκειμένου να μην υπάρξουν κυρώσεις.

Και συνέχισε εξηγώντας τα επόμενα βήματα: «Εντός Δεκεμβρίου θα ετοιμάσουμε τον οδικό χάρτη, ο οποίος θα υποβληθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι θα κάνει η χώρα μας. Άρα θα έχει το περιεχόμενο της Κοινωνικής Συμφωνίας. (…) Δεύτερο βήμα, η νομοθέτηση της κοινωνικής συμφωνίας, αρχές του χρόνου, δηλαδή του 2026».

Συνταξιοδοτικό

Όσον αφορά το μείζον θέμα της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού και του ασφαλιστικού εξήγησε: «Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά στο κομμάτι του ασφαλιστικού.

Πρώτα από όλα, τα δύσκολα μνημονιακά χρόνια πάρθηκαν πολύ δύσκολες αποφάσεις που ενίσχυσαν προφανώς τη βιωσιμότητα ασφαλιστικού συστήματος.

Δεύτερον, η χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια ανακτά τρομερό έδαφος, πολύ απλά γιατί δουλεύουν σχεδόν 600.000 περισσότεροι Έλληνες από ό,τι δούλευαν. Αυτό συνεισφέρει πάρα πολύ στη βιωσιμότητα ασφαλιστικού συστήματος. Σκεφτείτε ότι είχαμε μια ανεργία στο 18%. Σήμερα, η ανεργία αυτή είναι στο 8%, είναι στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 17 ετών. (…) 600 σχεδόν χιλιάδες άνθρωποι δεν δούλευαν, τώρα δουλεύουν και πληρώνουν εισφορές. Άρα ενισχύουν τα ασφαλιστικά μας ταμεία.

Σημείο τρίτο, η ψηφιακή κάρτα έχει ένα θεαματικό αποτέλεσμα στο να καταπολεμήσει αδήλωτη εργασία. Έχουν αυξηθεί τρομακτικά πάρα πάρα πολύ οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, επειδή ακριβώς δηλώνεται η εργασία και υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συμμόρφωση.

Τέταρτο σημείο, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Σας θυμίζω ότι με το παλιότερο καθεστώς, όταν κάποιος ήταν συνταξιούχος ήθελε να εργάζεται, είχε παρακράτηση της σύνταξής του κατά 60%. Το 60% αυτό με πρωτοβουλία και του Γιάννη Βρούτση και του Αδώνιδος Γεωργιάδη, μειώθηκε αρχικά στο 30% και πλέον καταργήθηκε πλήρως η παρακράτηση. Δηλαδή σήμερα ένας συνταξιούχος που επιθυμεί να εργάζεται θα παίρνει στο ακέραιο τη σύνταξή του και ταυτόχρονα μπορεί να εργάζεται αποδίδοντας ένα 10% αυτού που κερδίζει στον ΕΦΚΑ. Αυτό έχει οδηγήσει σε μία πολύ μεγαλύτερη συμμόρφωση με την ασφαλιστική νομοθεσία. Δηλώνεται η εργασία, αυξάνονται οι αποδοχές».

Τα 4 πολύ καλά νέα για τους συνταξιούχους

«Ο βασικός στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος. Είτε μιλάμε για εργαζόμενους, μισθωτούς, δημοσίους υπάλληλους, ελεύθερους επαγγελματίες είτε μιλάμε για συνταξιούχους. Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, πρέπει να σας πω ότι αυτές τις εβδομάδες και μέχρι τις αρχές του χρόνου έχουμε 4 πολύ καλά νέα για συνταξιούχους. Το πρώτο ήδη έγινε τα 250 ευρώ, τα οποία καταβλήθηκαν μάλιστα μια εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι είχαμε πει σε χαμηλοσυνταξιούχους.

Το δεύτερο είναι η πληρωμή των συντάξεων του Ιανουαρίου, η οποία θα μπει πριν τα Χριστούγεννα και η οποία θα έχει μια αύξηση της τάξης του 2,4%. (…) Έχουμε υπερβεί το 13,6% στις αυξήσεις και τώρα προστίθεται κι ένα 2,4% αύξηση.

Τρίτο σημείο, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η οποία μειώνεται στο 50% από τις αρχές του χρόνου το 2026 και καταργείται πλήρως από τις αρχές του 2027. Αυτό συνεπάγεται στην πράξη ότι από τις συντάξεις του Ιανουαρίου που θα πληρωθούν τον Δεκέμβριο θα υπάρχουν αυξήσεις για όλους που παίρνουν προσωπική διαφορά. Και το τέταρτο σημείο είναι ότι τίθεται σε εφαρμογή η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση με τις σημαντικές μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές, αυτή η μεταρρύθμιση είναι οριζόντια, ωφελεί όλους. Δεν ωφελεί μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες, αλλά ωφελεί και τους συνταξιούχους» τόνισε μεταξύ άλλων η υπουργός Εργασίας για τη διεύρυνση του εισοδήματος.

