Το ρήγμα μεγαλώνει – Η «Ιθάκη» οδηγεί το ΠΑΣΟΚ σε μετωπική σύγκρουση με τον Τσίπρα

Με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα στις προθήκες των βιβλιοπωλείων και όσα γράφει σε αυτό για πρόσωπα και γεγονότα στο επίκεντρο της επικαιρότητας, η μετωπική σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ δεν άργησε να έρθει.

Οι αναφορές του πρώην πρωθυπουργού στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά και σε συζητήσεις που, όπως υποστηρίζει, έγιναν για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης και την αλλαγή του εκλογικού νόμου διαψεύστηκαν με οργή από στενούς συνεργάτες της και τον σύζυγό της.

Την αρχή έκανε ο Μανώλης Όθωνας, διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου της. «Ψέμα ότι πρότεινε κυβερνητική συνεργασία στη Φώφη Γεννηματά, ήμουν παρών στο τηλεφώνημα» σημείωσε. Ακολούθησαν ο τότε διευθυντής Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ Νίκος Βοσδογάνης και ο τότε εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος και σημερινός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης. Όλοι υποστηρίζουν ότι ουδέποτε υπήρξε πρόταση συνεργασίας από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα στη Φώφη Γεννηματά και σημειώνουν ότι είχε επιλέξει από την αρχή τον Πάνο Καμμένο. Μάλιστα ο Παύλος Χρηστίδης σε ανάρτησή του επισύναψε όλες τις τότε ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, που διέψευδαν ανάλογα σενάρια.

Το γεγονός ότι όσα αναφέρονται στο βιβλίο Τσίπρα είχαν διαψευστεί όταν η Φώφη Γεννηματά ήταν στη ζωή δημόσια και παρά τις τοποθετήσεις της ο πρώην πρωθυπουργός επιμένει και τώρα που δεν μπορεί να απαντήσει και να υπερασπιστεί τη θέση της, είναι η κόκκινη γραμμή που ξεπεράστηκε. Απολύτως ενδεικτική για το κλίμα αυτό ήταν η έντονη αντίδραση του συζύγου της Φώφης Γεννήματα, Ανδρέα Τσούνη, που μιλώντας στον ΣΚΑΪ χαρακτήρισε ψεύτη τον Αλέξη Τσίπρα: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης. Νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό και κατανοητό από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας» ανέφερε.

Για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί μια προσπάθεια να γράψει ξανά την ιστορία, όπως συμφέρει τον ίδιο, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής. Εκτιμούν παράλληλα ότι η μεγάλη δημοσιότητα που έχει πάρει ενισχύει την κυβέρνηση, καθώς αποπροσανατολίζονται οι πολίτες από τα πραγματικά προβλήματα.

Όπως υποστηρίζουν, συσπειρώνει τις δυνάμεις της Ν.Δ., θυμίζοντας όσα έγιναν από το 2015 και μετά στους πολίτες που δεν θέλουν να τα ζήσουν ξανά. Η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο βασικός λόγος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε 41% είναι ενδεικτική. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάζει τον μηχανισμό του κόμματος σε ρυθμούς εκλογικής ετοιμότητας. Εκτιμά ότι έτσι και με τις συνεχείς διασκέψεις του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα, ενόψει και του συνεδρίου του κόμματος, περιορίζεται τόσο ο χώρος για τον Αλέξη Τσίπρα όσο και το ενδεχόμενο εκροών ψηφοφόρων και στελεχών.

«Καίει» γέφυρες

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κλείνει όλους τους πιθανούς διαύλους με τον επικείμενο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει άλλο δρόμο από την αυτόνομη πορεία του και ότι οι όποιες συζητήσεις για συνεργασίες θα γίνουν αυστηρά μετεκλογικά και μόνο αν έχει πετύχει τον στόχο, που είναι η νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Παράλληλα προσθέτει ότι η όποια συζήτηση θα γίνει στη βάση της αποδοχής του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.

Με αυτά τα δεδομένα είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα αποκλείεται να συμπορευτούν. Αντίθετα θα έχουν ανταγωνιστικές πορείες, σε ένα πολεμικό κλίμα. Ο τίτλος του έργου του Αλέκου Σακελλάριου «Ο θάνατός σου η ζωή μου» είναι ταιριαστός για τις σχέσεις που θα έχουν οι δύο παρατάξεις. Αν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί κάτω από το κόμμα Τσίπρα στις κάλπες, θα περάσει σε κλίμα βαθιάς εσωστρέφειας και αναταράξεων. Αντίστοιχα, αν το κόμμα Τσίπρα βρεθεί πίσω από το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, θα έχει χάσει από το ξεκίνημά του την προοπτική να γίνει η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Ν.Δ. και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι «αιρετικοί»

Την ίδια ώρα υπάρχει η αντίθετη άποψη του Χάρη Δούκα, στην οποία επιμένει. Ο δήμαρχος της Αθήνας υπογραμμίζει ότι οι διεργασίες στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο δεν γίνεται να ξεκινήσουν τελευταία στιγμή με τις κάλπες ανοιχτές, αλλά από τώρα, και σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνομιλήσει και με το κόμμα Τσίπρα, εφόσον έχει καθαρές θέσεις. «Προγραμματικός διάλογος τώρα με τις προοδευτικές δυνάμεις και όχι συζήτηση μετά τις κάλπες για τις καρέκλες. Είναι αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στη Ν.Δ.» υπογράμμισε μιλώντας στην ΕΡΤ. Για την ανάγκη να ανοίξει ο διάλογος με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, εννοώντας τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, έχει μιλήσει στη διάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Ελλάδα και ο Μιχάλης Κατρίνης. Ο Παύλος Γερουλάνος, αν και πέρασε το δίμηνο της «βελόνας» που είχε βάλει ως διορία για την άνοδο των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, επιφυλάσσει την κριτική του για το συνέδριο.

Από rebranding σε reminding

Η Άννα Διαμαντοπούλου, σαφώς αρνητική για οποιαδήποτε επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε στο Action24 ότι ο Τσίπρας, αντί για rebranding, έκανε reminding για όσα επώδυνα και άσχημα αποτελέσματα προκάλεσε. «Μετά τα αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν και τις διαψεύσεις, νομίζω ότι το μουσικό backround του βιβλίου είναι εκείνο το τραγουδάκι “πολλά ψέματα είπαμε, ας πούμε και μια αλήθεια”» είπε με αιχμηρό ύφος.

Διαβάστε επίσης:

Η επιστροφή Τσίπρα μέσω «Ιθάκης»

Επίσημη μετωπική Τσίπρα-ΠΑΣΟΚ με σφοδρή αντίδραση του συζύγου της Φώφης Γεννηματά και δύο «γραμμές» για τις συνεργασίες

Ιθάκη: Η πρόταση Τσίπρα στη Γεννηματά για συνεργασία, ο ελιγμός των εκλογών και η διάψευση από τον διευθυντή της Φώφης