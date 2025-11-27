Θετική η ΕΝΟΤΗΤΑ για τη συμφωνία κοινωνικών εταίρων – κυβέρνησης για τις συλλογικές συμβάσεις

Ως «μοναδική τομή» στην αγορά εργασίας χαρακτηρίζει η παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ» τη συμφωνία κυβέρνησης, Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών εταίρων για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μετά τις ανακοινώσεις της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως.

Η παράταξη σημειώνει ότι η εξέλιξη σηματοδοτεί αλλαγή σε σχέση με το μνημονιακό πλαίσιο που είχε περιορίσει τον ρόλο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, εκτιμώντας πως η επαναφορά τους ενισχύει την προστασία των εργαζομένων και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την «ΕΝΟΤΗΤΑ», η συμφωνία προβλέπει:

διατήρηση της προστασίας των εργαζομένων και μετά τη λήξη μιας συλλογικής σύμβασης,

της προστασίας των εργαζομένων και μετά τη λήξη μιας συλλογικής σύμβασης, απλοποίηση των διαδικασιών επίλυσης εργασιακών διαφορών μέσω ΟΜΕΔ,

των διαδικασιών επίλυσης εργασιακών διαφορών μέσω ΟΜΕΔ, δυνατότητα επέκτασης των Συλλογικών Συμβάσεων.

Η παράταξη αναφέρει ως καθοριστική τη συμβολή της ΓΣΕΕ στη διαμόρφωση του σχετικού πλαισίου, παραθέτοντας δήλωση του προέδρου της Γιάννη Παναγόπουλου σχετικά με τις πολιτικές στάσεις που –όπως είπε– θα «ξεβολευτούν» από την εφαρμογή της συμφωνίας.

Παράλληλα, η «ΕΝΟΤΗΤΑ – Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής» υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της για τη διαφάνεια στο συνδικαλιστικό κίνημα, κάνοντας λόγο για σωματεία και ομοσπονδίες «σφραγίδα» που υπονομεύουν την αξιοπιστία της εκπροσώπησης και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων.

