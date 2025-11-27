search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

27.11.2025

Θετική η ΕΝΟΤΗΤΑ για τη συμφωνία κοινωνικών εταίρων – κυβέρνησης για τις συλλογικές συμβάσεις

Ως «μοναδική τομή» στην αγορά εργασίας χαρακτηρίζει η παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ» τη συμφωνία κυβέρνησης, Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών εταίρων για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μετά τις ανακοινώσεις της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως.

Η παράταξη σημειώνει ότι η εξέλιξη σηματοδοτεί αλλαγή σε σχέση με το μνημονιακό πλαίσιο που είχε περιορίσει τον ρόλο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, εκτιμώντας πως η επαναφορά τους ενισχύει την προστασία των εργαζομένων και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την «ΕΝΟΤΗΤΑ», η συμφωνία προβλέπει:

  • διατήρηση της προστασίας των εργαζομένων και μετά τη λήξη μιας συλλογικής σύμβασης,
  • απλοποίηση των διαδικασιών επίλυσης εργασιακών διαφορών μέσω ΟΜΕΔ,
  • δυνατότητα επέκτασης των Συλλογικών Συμβάσεων.

Η παράταξη αναφέρει ως καθοριστική τη συμβολή της ΓΣΕΕ στη διαμόρφωση του σχετικού πλαισίου, παραθέτοντας δήλωση του προέδρου της Γιάννη Παναγόπουλου σχετικά με τις πολιτικές στάσεις που –όπως είπε– θα «ξεβολευτούν» από την εφαρμογή της συμφωνίας.

Παράλληλα, η «ΕΝΟΤΗΤΑ – Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής» υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της για τη διαφάνεια στο συνδικαλιστικό κίνημα, κάνοντας λόγο για σωματεία και ομοσπονδίες «σφραγίδα» που υπονομεύουν την αξιοπιστία της εκπροσώπησης και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων.

MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Καταδίκη 59χρονου Γερμανού για κακοποίηση ανηλίκου και παιδική πορνογραφία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «H κυβέρνηση βάζει λουκέτο στα ΕΛΤΑ – Το λουκέτο όμως πρέπει να πάει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η οδήγηση με μπουφάν μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ακόμη και με λίγα χιλιόμετρα, σύμφωνα με γερμανική ένωση αυτοκινήτου

LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Κάποιοι θα γελάσετε, αλλά μιλούσα μια ώρα στο Messenger με τη Μαράια Κάρεϊ»

ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Καταδίκη 59χρονου Γερμανού για κακοποίηση ανηλίκου και παιδική πορνογραφία

