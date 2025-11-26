Επίδομα παιδιού: Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση των αιτήσεων – Πότε θα πληρωθεί η 5η δόση από το ΟΠΕΚΑ

Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση από τον ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού (Α21) και πλέον όλα είναι έτοιμα για την πληρωμή της 5ης δόσης στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΑ στον ΗΔΙΚΑ, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τελευταία εργάσιμη του μήνα, με τους δικαιούχους να λαμβάνουν τα χρήματα που τους αναλογούν μετά από την εκκαθάριση.

Συνήθως, τα ποσά αρχίζουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η έκτη και τελευταία δόση για το επίδομα παιδιού 2025 θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου, για να καλύψει τις γιορτινές ανάγκες των οικογενειών.

Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί από τον ΟΠΕΚΑ, αλλά συνήθως η καταβολή πραγματοποιείται στο πρώτο μισό του καθορισμένου διαστήματος.

