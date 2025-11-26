Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ολοκληρώνονται σήμερα (26/11) το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Δεκέμβριο.
Βάσει του προγραμματισμού που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν οι δικαιούχοι από τα Ταμεία των μισθωτών.
Όπως συμβαίνει όμως σε κάθε πληρωμή, τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιoύχων μετά τις 17:00 το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή σήμερα το απόγευμα.
Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι που πληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (24/11) τις συντάξεις Δεκεμβρίου ήταν οι συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί).
Πιο αναλυτικά, σήμερα (26/11) το απόγευμα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:
Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.
