search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 11:53
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 07:23

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

26.11.2025 07:23
trapeza_new

Ολοκληρώνονται σήμερα (26/11) το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Δεκέμβριο.

Βάσει του προγραμματισμού που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν οι δικαιούχοι από τα Ταμεία των μισθωτών.

Όπως συμβαίνει όμως σε κάθε πληρωμή, τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιoύχων μετά τις 17:00 το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή σήμερα το απόγευμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι που πληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (24/11) τις συντάξεις Δεκεμβρίου ήταν οι συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί).

Μισθωτοί

Πιο αναλυτικά, σήμερα (26/11) το απόγευμα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

  • Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • Το Δημόσιο
  • Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών)
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
  • Το ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
  • Η ΔΕΗ
  • Ο ΟΤΕ
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ασταμάτητες οι αυξήσεις ακινήτων καθώς παλιά σπίτια πρωταγωνιστούν και η Θεσσαλονίκη αφήνει πίσω την Αθήνα

Κομισιόν: Πράσινο φως για το σχέδιο του προϋπολογισμού της Ελλάδας για το 2026

Στον πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα στο κατά κεφαλήν εισόδημα, δεν έχει ανακάμψει από την κρίση – Στοιχεία-σοκ από την Eurostat

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEDIA

«Sean Combs: The Reckoning»: Η σειρά ντοκιμαντέρ του «50 Cent» για τον «Diddy» θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Δεκέμβριο (photo/video)

xeirourgeio new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για το Αρεταίειο Νοσοκομείο: «Γράφτηκε ιστορία – Τρία ρομποτικά χειρουργεία σε μια ημέρα»

DOLOFONIASALAMINA
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Προθεσμία πήρε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της, τα λάθη που την «πρόδωσαν»

bisbikis-new
LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη: «Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» (Video)

sxoleio_0310_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τραυματισμός 12χρονου μαθητή μετά από έκρηξη κροτίδας σε σχολείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 11:53
MEDIA

«Sean Combs: The Reckoning»: Η σειρά ντοκιμαντέρ του «50 Cent» για τον «Diddy» θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Δεκέμβριο (photo/video)

xeirourgeio new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για το Αρεταίειο Νοσοκομείο: «Γράφτηκε ιστορία – Τρία ρομποτικά χειρουργεία σε μια ημέρα»

DOLOFONIASALAMINA
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Προθεσμία πήρε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της, τα λάθη που την «πρόδωσαν»

1 / 3