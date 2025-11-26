Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

Ολοκληρώνονται σήμερα (26/11) το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Δεκέμβριο.

Βάσει του προγραμματισμού που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν οι δικαιούχοι από τα Ταμεία των μισθωτών.

Όπως συμβαίνει όμως σε κάθε πληρωμή, τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιoύχων μετά τις 17:00 το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή σήμερα το απόγευμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι που πληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (24/11) τις συντάξεις Δεκεμβρίου ήταν οι συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί).

Μισθωτοί

Πιο αναλυτικά, σήμερα (26/11) το απόγευμα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Το Δημόσιο

Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών)

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

και Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

Το ΕΤΑΤ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

Η ΔΕΗ

Ο ΟΤΕ

Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ασταμάτητες οι αυξήσεις ακινήτων καθώς παλιά σπίτια πρωταγωνιστούν και η Θεσσαλονίκη αφήνει πίσω την Αθήνα

Κομισιόν: Πράσινο φως για το σχέδιο του προϋπολογισμού της Ελλάδας για το 2026

Στον πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα στο κατά κεφαλήν εισόδημα, δεν έχει ανακάμψει από την κρίση – Στοιχεία-σοκ από την Eurostat