ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

25.11.2025 06:15

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

25.11.2025 06:15
syntaxeis_atm_new

Από τον Ιανουάριο του 2026 οι συντάξεις αυξάνονται κατά περίπου 2,3%–2,4%, μια προσαρμογή που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως ουσιαστική ενίσχυση σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Στην πράξη, όμως, οι αυξήσεις μεταφράζονται σε 12 έως 65 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης — ποσά που δύσκολα καλύπτουν την πραγματική άνοδο του κόστους διαβίωσης.

Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος με 600 ευρώ θα δει μια αύξηση γύρω στα 14 ευρώ, ενώ κάποιος με υψηλή σύνταξη άνω των 2.500 ευρώ θα λάβει 60–65 ευρώ.

Για κάποιους λίγους, ανάλογα με τα συντάξιμα έτη, η αύξηση μπορεί να φτάσει τα 80 ευρώ.

Το μεγαλύτερο ζήτημα: η προσωπική διαφορά

Εδώ βρίσκεται και η σημαντικότερη αλλαγή: η σταδιακή «κατάργηση» της προσωπικής διαφοράς. Περίπου 670.000 συνταξιούχοι, που από το 2010 δεν είχαν δει ούτε ένα ευρώ πραγματικής αύξησης, μπαίνουν από το 2026 σε νέα φάση.

Το μοντέλο λειτουργεί ως εξής:

  • Το 2026, θα λαμβάνουν μόνο το 50% της αύξησης στην τσέπη τους.
  • Tο υπόλοιπο 50% θα πηγαίνει στο «σβήσιμο» της προσωπικής διαφοράς.
    Δηλαδή: αν η αύξηση είναι 20€, ο συνταξιούχος θα δει 10€.
  • Το 2027, ανεξάρτητα από το αν έχει απομείνει προσωπική διαφορά ή όχι,
    το 100% της αύξησης περνάει στην τσέπη.

Με απλά λόγια, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, αυτοί οι 670.000 άνθρωποι αρχίζουν να βλέπουν πραγματική αύξηση στα καθαρά χρήματα που λαμβάνουν.

Η πραγματική εικόνα: οι αυξήσεις δεν καλύπτουν τις ανάγκες

Παρά τις εξαγγελίες, το αποτέλεσμα για τη μεγάλη πλειονότητα των συνταξιούχων είναι περιορισμένο.
Με τον πληθωρισμό να κινείται κοντά στο 3%, οι αυξήσεις δεν καλύπτουν το πραγματικό κόστος ζωής. Τα βασικά αγαθά, τα φάρμακα, η ενέργεια και τα ενοίκια έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο.
Επιπλέον, δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι συνεχίζουν να πληρώνουν εισφορές και κρατήσεις που μειώνουν την καθαρή τους σύνταξη — ειδικά όσοι έχουν και επικουρική.

Κοινωνικό αποτύπωμα

Για τα χαμηλά εισοδήματα, η αύξηση των 10–20 ευρώ το μήνα είναι δυσανάλογη σε σχέση με τις ανατιμήσεις της τελευταίας διετίας. Η οικονομική πίεση στους ηλικιωμένους παραμένει έντονη, ενώ η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να φθίνει.

Συμπέρασμα

Οι αυξήσεις του 2026 αποτελούν θετική κίνηση, αλλά δεν συνιστούν «ανάσα» για την καθημερινότητα των συνταξιούχων. Είναι περισσότερο ένα βήμα εξορθολογισμού — κυρίως μέσω της σταδιακής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς — παρά πραγματική οικονομική ενίσχυση. Για να αποκτήσουν οι συνταξιούχοι ουσιαστική προστασία από την ακρίβεια, απαιτούνται πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και στήριξη στα βασικά έξοδα.

Χάθηκαν 120.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, σαρώνει η μερική απασχόληση, μειώνονται τα εισοδήματος

Ακίνητα: Οι φόροι ανεβαίνουν, οι αντικειμενικές μένουν στον «πάγο» και η αγορά γράφει νέα ρεκόρ

«Θέρμανση 2025–26: Έως και 20% ακριβότερος ο φετινός χειμώνας – Πολλαπλή επιβάρυνση για τα νοικοκυριά»

