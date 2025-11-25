search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

25.11.2025 07:46

ΟΠΕΚΑ: Κλήρωση για τους δικαιούχους των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων – 8.500 θα λάβουν από 1.000 ευρώ

25.11.2025 07:46
Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΑ η δημόσια κλήρωση που αφορά τους πολίτες που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές με την προπληρωμένη κάρτα των επιδομάτων τους κατά την περίοδο χρήσης της.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, κάθε δικαιούχος συγκέντρωσε λαχνούς συμμετοχής, ανάλογα με τη χρήση της κάρτας του.

Ο αριθμός των λαχνών που αντιστοιχεί σε κάθε συμμετέχοντα καθορίζεται με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποίησε έως και τις 9 Νοεμβρίου, όπως αυτές διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών.

Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα λάβουν από 1.000 ευρώ ο καθένας, με την πληρωμή να πραγματοποιείται έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Το ποσό του χρηματικού επάθλου θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού που αντιστοιχεί η προπληρωμένη κάρτα τους.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε συνεργασία και υπό καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Όσοι πολίτες δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να υποβάλουν αίτημα εξαίρεσης έως τις 25 Νοεμβρίου , αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], με τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση κατοικίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIFESTYLE

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

LIFESTYLE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

