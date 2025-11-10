Έρχονται μειώσεις και αυξήσεις επιδομάτων με νέο νομοσχέδιο

Μείωση σε παροχές και επιδόματα για ασφαλισμένους που μέχρι σήμερα λάμβαναν υψηλότερα ποσά μέσω «ευγενών ταμείων», φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών (ΕΚΠ) του e-efka, το οποίο καθιερώνει ενιαίο σύστημα υπολογισμού επιδομάτων, ψηφιακές διαδικασίες και διευρυμένες παροχές για όλους τους ασφαλισμένους.

Ο λόγος για τις παροχές ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, αναπηρίας, έξοδα κηδείας.

Για παράδειγμα, για έξοδα κηδείας: στον έναν φορέα μπορεί να καταβάλλεται ~2.900 €, σε άλλον ~690 €. Ο νέος Κανονισμός προβλέπει ενιαίο ποσό 863 ευρώ για έξοδα κηδείας ή καύσης, το οποίο θα καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών. Σε περιπτώσεις οικονομικής αδυναμίας, το ποσό θα καταβάλλεται απευθείας στα γραφεία τελετών, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαδικασία.

Στόχος είναι η καθιέρωση ενιαίων προϋποθέσεων και ενιαίου ύψους παροχών, ανεξαρτήτως του ταμείου προέλευσης του ασφαλισμένου.

Ωστόσο στα θετικά του νομοσχεδίου είναι οτι για πρώτη φορά εντάσσονται στους δικαιούχους οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότισσες, ενώ διπλασιάζει το επίδομα εγκυμοσύνης για αυτοαπασχολούμενες.

Τα επιδόματα θα υπολογίζονται βάσει του μισθού ή του εισοδήματος του ασφαλισμένου, με ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ, καταργώντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας και πολύωρης αναμονής.

Ειδικότερα

* Η ημερήσια αποζημίωση για ασφαλισμένους των πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ φτάνει έως 23,4 ευρώ.

Για μισθωτούς του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το επίδομα αντιστοιχεί στο 50% του μέσου ημερομισθίου των τελευταίων 30 ημερών ασφάλισης.

Για αυτοαπασχολούμενους, θεσπίζεται μηνιαίο επίδομα ασθενείας ίσο με το 25% του μέσου εισοδήματος των τελευταίων 12 μηνών.

Οι γυναίκες ασφαλισμένες θα λαμβάνουν επίδομα κυοφορίας και λοχείας ίσο με το 80% του εισοδήματος ή μισθού για συνολική διάρκεια 119 ημερών.

Προϋποθέσεις επιδότησης

Για τη χορήγηση επιδόματος απαιτούνται:

120 ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο έτος για μισθωτούς.

12 μήνες ενεργής ασφάλισης για αυτοαπασχολούμενους.

Η πρώτη ασθένεια επιδοτείται για 15 ημέρες, ενώ σε επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις προβλέπεται μειωμένο ποσό.

