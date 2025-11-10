Έρχονται μειώσεις και αυξήσεις επιδομάτων με νέο νομοσχέδιο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μείωση σε παροχές και επιδόματα για ασφαλισμένους που μέχρι σήμερα λάμβαναν υψηλότερα ποσά μέσω «ευγενών ταμείων», φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών (ΕΚΠ) του e-efka, το οποίο καθιερώνει ενιαίο σύστημα υπολογισμού επιδομάτων, ψηφιακές διαδικασίες και διευρυμένες παροχές για όλους τους ασφαλισμένους.
Ο λόγος για τις παροχές ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, αναπηρίας, έξοδα κηδείας.
Για παράδειγμα, για έξοδα κηδείας: στον έναν φορέα μπορεί να καταβάλλεται ~2.900 €, σε άλλον ~690 €. Ο νέος Κανονισμός προβλέπει ενιαίο ποσό 863 ευρώ για έξοδα κηδείας ή καύσης, το οποίο θα καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών. Σε περιπτώσεις οικονομικής αδυναμίας, το ποσό θα καταβάλλεται απευθείας στα γραφεία τελετών, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαδικασία.
Στόχος είναι η καθιέρωση ενιαίων προϋποθέσεων και ενιαίου ύψους παροχών, ανεξαρτήτως του ταμείου προέλευσης του ασφαλισμένου.
Ωστόσο στα θετικά του νομοσχεδίου είναι οτι για πρώτη φορά εντάσσονται στους δικαιούχους οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότισσες, ενώ διπλασιάζει το επίδομα εγκυμοσύνης για αυτοαπασχολούμενες.
Τα επιδόματα θα υπολογίζονται βάσει του μισθού ή του εισοδήματος του ασφαλισμένου, με ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ, καταργώντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας και πολύωρης αναμονής.
Ειδικότερα
* Η ημερήσια αποζημίωση για ασφαλισμένους των πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ φτάνει έως 23,4 ευρώ.
Για τη χορήγηση επιδόματος απαιτούνται:
Η πρώτη ασθένεια επιδοτείται για 15 ημέρες, ενώ σε επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις προβλέπεται μειωμένο ποσό.
