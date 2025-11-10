search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 12:02
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

10.11.2025 08:40

Έρχονται μειώσεις και αυξήσεις επιδομάτων με νέο νομοσχέδιο

10.11.2025 08:40
Επίδομα 800 ευρώ: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι των ειδικών κατηγοριών - Media

Μείωση σε παροχές και επιδόματα για ασφαλισμένους που μέχρι σήμερα λάμβαναν υψηλότερα ποσά μέσω «ευγενών ταμείων», φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών (ΕΚΠ) του e-efka, το οποίο καθιερώνει ενιαίο σύστημα υπολογισμού επιδομάτων, ψηφιακές διαδικασίες και διευρυμένες παροχές για όλους τους ασφαλισμένους.

Ο λόγος για τις παροχές ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, αναπηρίας, έξοδα κηδείας.

Για παράδειγμα, για έξοδα κηδείας: στον έναν φορέα μπορεί να καταβάλλεται ~2.900 €, σε άλλον ~690 €. Ο νέος Κανονισμός προβλέπει ενιαίο ποσό 863 ευρώ για έξοδα κηδείας ή καύσης, το οποίο θα καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών. Σε περιπτώσεις οικονομικής αδυναμίας, το ποσό θα καταβάλλεται απευθείας στα γραφεία τελετών, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαδικασία.

Στόχος είναι η καθιέρωση ενιαίων προϋποθέσεων και ενιαίου ύψους παροχών, ανεξαρτήτως του ταμείου προέλευσης του ασφαλισμένου.

Ωστόσο στα θετικά του νομοσχεδίου είναι οτι για πρώτη φορά εντάσσονται στους δικαιούχους οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότισσες, ενώ διπλασιάζει το επίδομα εγκυμοσύνης για αυτοαπασχολούμενες.

Τα επιδόματα θα υπολογίζονται βάσει του μισθού ή του εισοδήματος του ασφαλισμένου, με ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ, καταργώντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας και πολύωρης αναμονής.

Ειδικότερα

* Η ημερήσια αποζημίωση για ασφαλισμένους των πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ φτάνει έως 23,4 ευρώ.

  • Για μισθωτούς του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το επίδομα αντιστοιχεί στο 50% του μέσου ημερομισθίου των τελευταίων 30 ημερών ασφάλισης.
  • Για αυτοαπασχολούμενους, θεσπίζεται μηνιαίο επίδομα ασθενείας ίσο με το 25% του μέσου εισοδήματος των τελευταίων 12 μηνών.
  • Οι γυναίκες ασφαλισμένες θα λαμβάνουν επίδομα κυοφορίας και λοχείας ίσο με το 80% του εισοδήματος ή μισθού για συνολική διάρκεια 119 ημερών.

Προϋποθέσεις επιδότησης

Για τη χορήγηση επιδόματος απαιτούνται:

  • 120 ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο έτος για μισθωτούς.
  • 12 μήνες ενεργής ασφάλισης για αυτοαπασχολούμενους.

Η πρώτη ασθένεια επιδοτείται για 15 ημέρες, ενώ σε επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις προβλέπεται μειωμένο ποσό.

Διαβάστε επίσης:

«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

Μαρία Καρυστιανού: Ο περίεργος ρόλος, οι αντιφάσεις και τι επιδιώκει ο Καραχάλιος – Πώς ενέπλεξε Νικολόπουλο και Σαμαρά

Σκανδάμης για οπλοκατοχή: Φέρετε και μια διάταξη για τον κάθε Άδωνι Γεωργιάδη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδα σαρώνει στην Αττική – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

tetei – pantelidis 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Ο Τεττέη κλήθηκε από τον Γιοβάνοβιτς

ekthesi1-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Νηρηίδων Όνειρα»: Η έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Σταμάτη στον «Μπλε Τοίχο» του ΣΚΑΖΗ Café στο Παγκράτι

genna_new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικό επίτευγμα στην Ελλάδα: 40χρονη γέννησε το δεύτερο παιδί της μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

dasos new
ΚΟΣΜΟΣ

COP30: Χωρίς τον Τραμπ η διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στον Αμαζόνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για απιστία: «Είναι εξαπάτηση - Το σκέφτομαι αν πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 12:01
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδα σαρώνει στην Αττική – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

tetei – pantelidis 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Ο Τεττέη κλήθηκε από τον Γιοβάνοβιτς

ekthesi1-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Νηρηίδων Όνειρα»: Η έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Σταμάτη στον «Μπλε Τοίχο» του ΣΚΑΖΗ Café στο Παγκράτι

1 / 3