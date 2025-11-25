Στον πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα στο κατά κεφαλήν εισόδημα, δεν έχει ανακάμψει από την κρίση – Στοιχεία-σοκ από την Eurostat

Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία είναι οι μοναδικές χώρες της ΕΕ, όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε την τελευταία εικοσαετία, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για την περίοδο μεταξύ 2004 και 2024, τα εισοδήματα των Ελλήνων και των Ιταλών μειώθηκαν κατά 5% και 4% αντιστοίχως.

Την ώρα που οι δύο μεγάλοι ασθενείς στην κρίση χρέους του 2010, όπου τα εισοδήματα έκαναν βουτιά, μένουν πίσω, οι οικονομίες της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής έκαναν άλματα.

Η Ρουμανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο σε 20 χρόνια (+134%), ακολουθούμενη από Λιθουανία (+95%) και Πολωνία (+91%), ενώ σε ποσοστό 90%

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι στην Ελλάδα από το 2018 και ύστερα το χάσμα έχει αρχίσει να κλείνει με σταθερά αυξητικό ρυθμό. Ειδικότερα, με βάση το 100 το 2010, τα εισοδήματα βρίσκονται το 2024 στο 96,21, έχοντας πέσει έως και στο 74,71 το 2013.

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, άλλες χώρες που επλήγησαν σοβαρά από την κρίση χρέους, όπως για παράδειγμα Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν ανακτήσει τη δυναμική τους (108,16 και 116,38 από το 2010 αντίστοιχα), ενώ ακόμη και στην Ιταλία έχουν ανακάμψει τα εισοδήματα από το 2010 αν και οριακά στο 101,26.

Μεταξύ 2004-2024, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών κατά κεφαλήν στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 22%, με το εισόδημα στη Ρουμανία να εκτινάσσεται κατά 134%, στη Λιθουανία κατά 95%, στην Πολωνία κατά 91% και στη Μάλτα κατά 90%.

Από το 2004-2008 το κατά κεφαλήν εισόδημα παρουσίαζε σταθερή άνοδο ενώ παρέμεινε στάσιμο το 2008-2011 λόγω της παγκόσμιας κρίσης και μειώθηκε το 2012-2013. Εκτοτε, συνέχισε μία σταθερά ανοδική πορεία μέχρι το 2020, όπου πάλι υποχώρησε λόγω της πανδημίας της COVID-19.

Η ανάκαμψη έγινε ταχύτερη το 2021 και επιβραδύνθηκε το 2022 και το 2023. Τα πρώτα στοιχεία για το 2024 δείχνουν επιτάχυνση της αύξησης του εισοδήματος.

Την ίδια ώρα, η ελληνική κυβέρνηση αναφερόμενη στα στοιχεία της Eurostat μιλάει για αύξηση 22,3% την τελευταία 6ετία (από το 2019 έως το 2024) στο πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων. Πρόκειται για μέτρηση που ενσωματώνει την επίδραση του πληθωρισμού, τις φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Ερμού: 15ος πιο ακριβός εμπορικός δρόμος στον κόσμο – Ποιες διάσημες οδούς συναγωνίζεται

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) οι επόμενες πληρωμές – Ποιοι θα δουν χρήματα στα ATM

Οι δασμοί Τραμπ «πληγώνουν» τις ελληνικές εξαγωγές: Απώλειες για φέτα, ελαιόλαδο, επιτραπέζιες ελιές, τσιμέντο