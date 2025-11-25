Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) οι επόμενες πληρωμές – Ποιοι θα δουν χρήματα στα ATM

Χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς είδαν από χθες (24/11) το απόγευμα οι πρώτοι συνταξιούχοι, καθώς ξεκίνησαν οι πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Δεκέμβριο.

Παράλληλα, χθες καταβλήθηκε και το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ σε 1.241.361 συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, πρώτοι πληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (24/11) τις συντάξεις Δεκεμβρίου οι συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί).

Το απόγευμα της Τετάρτης (26/11), σειρά παίρνουν οι μισθωτοί συνταξιούχοι. Πρόκειται για ασφαλισμένους των τέως ταμείων ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δημοσίου, Τραπεζών και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, οι πληρωμές είναι προγραμματισμένο να γίνουν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου για τους μη μισθωτούς και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου για τους μισθωτούς.

Απλά, όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Μισθωτοί

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου (απόγευμα Τετάρτης 26/11) θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Το Δημόσιο

Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών)

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

και Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

Το ΕΤΑΤ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

Η ΔΕΗ

Ο ΟΤΕ

Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

