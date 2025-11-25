search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 13:51
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 12:35

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) οι επόμενες πληρωμές – Ποιοι θα δουν χρήματα στα ATM

25.11.2025 12:35
trapeza

Χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς είδαν από χθες (24/11) το απόγευμα οι πρώτοι συνταξιούχοι, καθώς ξεκίνησαν οι πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Δεκέμβριο.

Παράλληλα, χθες καταβλήθηκε και το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ σε 1.241.361 συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, πρώτοι πληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (24/11) τις συντάξεις Δεκεμβρίου οι συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί).

Το απόγευμα της Τετάρτης (26/11), σειρά παίρνουν οι μισθωτοί συνταξιούχοι. Πρόκειται για ασφαλισμένους των τέως ταμείων ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δημοσίου, Τραπεζών και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, οι πληρωμές είναι προγραμματισμένο να γίνουν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου για τους μη μισθωτούς και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου για τους μισθωτούς.

Απλά, όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Μισθωτοί

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου (απόγευμα Τετάρτης 26/11) θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

  • Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • Το Δημόσιο
  • Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών)
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
  • Το ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
  • Η ΔΕΗ
  • Ο ΟΤΕ
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Οι δασμοί Τραμπ «πληγώνουν» τις ελληνικές εξαγωγές: Απώλειες για φέτα, ελαιόλαδο, επιτραπέζιες ελιές, τσιμέντο

Επιστροφή ενοικίου: Άναψε το πράσινο φως για την πληρωμή

Πιερρακάκης σε Deutsche Welle: Θέλουμε και άλλες επενδύσεις από τη Γερμανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypotrofia_new
ΥΓΕΙΑ

ΑΜΚΕ Κλέων Τσέτης εις μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου: Έξι υποτροφίες και υποστήριξη τεσσάρων ερευνητικών έργων του ΕΚΠΑ

xardalias-kideia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Το ύστατο αντίο του Νίκου Χαρδαλιά στον πατέρα του – Παρόντες υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ

dalikes_ethini
ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκες συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, ένας τραυματίας (photos)

kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Θρίλερ με τους αναποφάσιστους – Θα αποφασίσουν πάνω από την κάλπη

aimodosia_2907_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Εθνική ομάδα: Τέσσερις διεθνείς στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης, στηρίζοντας την εθελοντική αιμοδοσία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 13:51
ypotrofia_new
ΥΓΕΙΑ

ΑΜΚΕ Κλέων Τσέτης εις μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου: Έξι υποτροφίες και υποστήριξη τεσσάρων ερευνητικών έργων του ΕΚΠΑ

xardalias-kideia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Το ύστατο αντίο του Νίκου Χαρδαλιά στον πατέρα του – Παρόντες υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ

dalikes_ethini
ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκες συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, ένας τραυματίας (photos)

1 / 3