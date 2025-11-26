Νέο «μπάλωμα» 50 εκατ. στην Αυτοδιοίκηση – Δήμοι σε αναβρασμό ενόψει του «λουκέτου» της 19ης Δεκεμβρίου

Η κυβέρνηση προωθεί μια έκτακτη ρύθμιση ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ προς τους δήμους, μια κίνηση που χαρακτηρίζεται από πολλούς αυτοδιοικητικούς ως «μασάζ» ενόψει των κινητοποιήσεων της 19ης Δεκεμβρίου.

Η ένταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ανεβαίνει, με τους δημάρχους να κάνουν λόγο για «ασπιρίνη» απέναντι σε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα χρηματοδότησης.



Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ είχαν φτάσει τα 240 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, μέσα σε ένα συνολικό φάσμα κρατικών καθυστερήσεων που αγγίζει σχεδόν τα 4 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πως η ενίσχυση των 50 εκατ. δεν καλύπτει ούτε το ένα πέμπτο των πραγματικών αναγκών, γεγονός που εξηγεί την έντονη δυσαρέσκεια των δημάρχων.



Η ΚΕΔΕ έχει ήδη ανακοινώσει συμβολικό «λουκέτο» σε όλους τους δήμους την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, μία ημέρα πριν την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, προγραμματίζεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, με στόχο την πίεση για μόνιμη και επαρκή χρηματοδότηση. Οι δήμαρχοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποδεχθούν άλλη μία χρονιά λειτουργίας «στο όριο».



Επιπλέον, η εσωτερική κατανομή της έκτακτης ενίσχυσης έχει προκαλέσει νέα αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση εμφανίζεται να σχεδιάζει καταβολή μόλις 50 εκατ. από το Υπουργείο Εσωτερικών και τα υπόλοιπα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κάτι που πολλοί μικροί και ορεινοί δήμοι θεωρούν άδικο και αναποτελεσματικό. Εκτιμούν ότι έτσι ενισχύονται δυσανάλογα μόνο οι μεγαλύτεροι ΟΤΑ, αφήνοντας τους πιο αδύναμους χωρίς ουσιαστική στήριξη.



Στο υπόβαθρο των αντιδράσεων βρίσκεται και η συζήτηση για τον νέο ΚΟΚ, ο οποίος υπολογίζεται ότι θα στερήσει περίπου 50 εκατ. ευρώ ετησίως από τα δημοτικά έσοδα — την ώρα που οι αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης αυξάνονται και το λειτουργικό κόστος ανεβαίνει συνεχώς.

Το αποτέλεσμα είναι μια Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνθήκες ασφυξίας: υπηρεσίες που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν, εργολαβίες που καθυστερούν, προμηθευτές που μένουν απλήρωτοι και δήμοι που αδυνατούν να σχεδιάσουν έργα με σταθερή χρηματοδότηση. Οι δήμαρχοι ζητούν μόνιμο μηχανισμό χρηματοδότησης, σαφές πλαίσιο κατανομής πόρων και αποκατάσταση των εσόδων που χάνονται από νομοθετικές παρεμβάσεις.



Η 19η Δεκεμβρίου μοιάζει, για πολλούς, μόνο η αρχή. Αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα, η σύγκρουση κυβέρνησης – δήμων ενδέχεται να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις τους πρώτους μήνες του 2026.

