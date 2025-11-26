Συλλογικές συμβάσεις: Συμφωνία υπουργείου Εργασίας, ΣΕΒ και ΓΣΕΕ για την επαναφορά τους

Σε συμφωνία για την πλήρη επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας φαίνεται ότι κατέληξαν η κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι μετά από μακρές διαβουλεύσεις

Η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί στις 10:30 σε κοινή συνέντευξη τύπου της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και των επικεφαλής των Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) και, παράλληλα, να παρουσιαστεί ο οδικός χάρτης εφαρμογής της αρχής γενομένης από το 2026. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή Οδήγια της ΕΕ για την διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων σε όλους τους τομείς εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κύριες αλλαγές επικεντρώνονται στο ποσοστό 50%+1 το οποίο που θα πρέπει να συμπληρώνουν οι εργοδότες ενός κλάδου προκειμένου για να κηρυχθεί υποχρεωτική μια κλαδική σύμβαση εργασίας και το οποίο αποτελεί εμπόδιο για την επέκταση πολλών κλαδικών συμβάσεων, καθώς οι επιχειρήσεις αποφεύγουν να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, οπότε το υπουργείο φαίνεται ότι μειώνει το ποσοστό αυτό και δημιουργεί αυτόματο μηχανισμό επέκτασης των συμβάσεων.

Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι επανέρχεται η μετενέργεια των συμβάσεων, η οποία θα διαρκεί ένα χρονικό διάστημα μετά την λήξη της σύμβασης, ενώ για τη σύναψη των συμβάσεων αναμένεται να τεθούν και κριτήρια όπως η οικονομική κατάσταση ενός κλάδου ή η εξέλιξη του μέσου μισθού. Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συμβάσεις κυμαίνεται μεταξύ του 20% έως 28%, ενώ η Οδηγία προβλέπει ότι η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα πρέπει να ανέλθει στο 80%.

