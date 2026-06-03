Αιγάλεω: Ενεργοποίησε το panic button και συνελήφθη ο πρώην σύζυγός της

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Στην άμεση σύλληψη του 39χρονου πρώην συζύγου της οδήγησε η ενεργοποίηση του panic button 43χρονης γυναίκας στο Αιγάλεω.
Όπως κατέθεσε η γυναίκα, που είχε στο κινητό της το panic button, ο πρώην σύζυγος της, στον οποίο υπέβαλε μήνυση, την παρακολουθούσε, όπως και την 6χρονη κόρη τους.
Ο 39χρονος φέρεται, εκτός από την παρακολούθηση, το μεσημέρι της Δευτέρας 1/6/2026, ενώ μητέρα και κόρη βρίσκονταν στο Χαϊδάρι, να τις έπιασε και τις δύο με δύναμη από τα χέρια, σπρώχνοντας τες.
Ο κατηγορούμενος είναι υπότροπος σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ενδοοικογενειακή βία.
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