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03.06.2026 10:59

Αιγάλεω: Ενεργοποίησε το panic button και συνελήφθη ο πρώην σύζυγός της

03.06.2026 10:59
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Στην άμεση σύλληψη του 39χρονου πρώην συζύγου της οδήγησε η ενεργοποίηση του panic button 43χρονης γυναίκας στο Αιγάλεω.

Όπως κατέθεσε η γυναίκα, που είχε στο κινητό της το panic button, ο πρώην σύζυγος της, στον οποίο υπέβαλε μήνυση, την παρακολουθούσε, όπως και την 6χρονη κόρη τους.

Ο 39χρονος φέρεται, εκτός από την παρακολούθηση, το μεσημέρι της Δευτέρας 1/6/2026, ενώ μητέρα και κόρη βρίσκονταν στο Χαϊδάρι, να τις έπιασε και τις δύο με δύναμη από τα χέρια, σπρώχνοντας τες.

Ο κατηγορούμενος είναι υπότροπος σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ενδοοικογενειακή βία.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 11:33
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