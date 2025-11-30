Ανοίγει ο διάλογος για την κεντροαριστερά με εκδηλώσεις- Γιατί δίνει πράσινο φως στη συμμετοχή στελεχών του το ΠΑΣΟΚ

Μια εκδήλωση στο Σεράφειο για το περιβάλλον ήταν αρκετή για να ανοίξει νέα κεντροαριστερά σενάρια. Η κοινή παρουσία Δούκα, Φάμελλου, Χαρίτση, Κόκκαλη και ο χαιρετισμός του Ανδρουλάκη έγιναν αφορμή για συζητήσεις περί ανοιχτών διαύλων στον χώρο μετά από μια μεγάλη περίοδο που επικράτησε πολεμικό κλίμα.

Οι σχετικές αναφορές θα συνεχιστούν από τη Δευτέρα που στην Πάτρα θα συζητήσουν με σαφείς αναφορές στις διεργασίες στον προοδευτικό χώρο, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Μπίστης που βρίσκεται κοντά στην Νέα Αριστερά, ο Θόδωρος Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Καρπέτας και ο Σταμάτη Μαλέλης που θα συντονίσει την εκδήλωση κάνοντας και την δική του τοποθέτηση.

Ο καθένας από την πλευρά και τον ρόλο του έχει μιλήσει για την ανάγκη δημιουργίας ενός μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση. Θα υπάρξει και άλλη εκδήλωση με παρόμοια χαρακτηριστικά στη Δράμα στις 7 Δεκεμβρίου, στην οποία θα μιλήσουν ο Διονύσης Τεμπονέρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος από το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Μαραντζίδης που έχει κομβικό ρόλο στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από την Νέα Αριστερά.

Όλα δείχνουν ότι το επικείμενο πολιτικό come back του Αλέξη Τσίπρα, αναδιαμορφώνει τις στρατηγικές των κομμάτων της κεντροαριστεράς, ανακατεύει την τράπουλα των δυνάμεων του χώρου και διαμορφώνει αντανακλαστικά.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο ΠΑΣΟΚ που μετέχει σε κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και στελέχη του συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις έχοντας το πράσινο φως του κόμματος. Στοιχείο που δείχνει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης παρά την στρατηγική της αυτόνομης πορείας που έχει επιλέξει, δεν θέλει να δώσει το μήνυμα ότι θα είναι απών από τις διεργασίες στον χώρο και πόσο μάλλον να αφήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στον Αλέξη Τσίπρα.

Το ακριβώς αντίθετο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επενδύοντας στην διεύρυνση του κόμματος του και στις πρωτοβουλίες θέλει να περιορίσει τους λόγους ύπαρξης του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ισχύει και για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, γνωρίζουν ότι αν προχωρήσουν σε ενωτικές πρωτοβουλίες θα φρενάρουν την επέλαση Τσίπρα, στις δεξαμενές τους. Άλλωστε τα δύο κόμματα της αριστεράς όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις κινδυνεύουν να δουν το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοφόρων τους να απορροφάται από το κόμμα Τσίπρα.

Με αυτά τα δεδομένα στο ΠΑΣΟΚ δεν θα αλλάξουν τη βασική στρατηγική επιλογή για αυτόνομη πορεία μέχρι τις κάλπες, ωστόσο δίνοντας έγκριση στα στελέχη τους να μετέχουν στον ανοιχτό διάλογο δείχνουν παράλληλα ότι μπορεί να αποτελέσει τον κορμό της παράταξης. Στην Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι παρά τον χώρο και τον χρόνο που παίρνει στην επικαιρότητα το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα δεν θα έχει ανάλογη δημοσκοπική δυναμική. Αν επιβεβαιωθούν το γκάζι για πρωτοβουλίες στην κεντροαριστερά θα πατηθεί ακόμα περισσότερο προκειμένου να δοθεί το μήνυμα ότι στο δίπολο με τη ΝΔ θα παραμείνει το ΠΑΣΟΚ.

