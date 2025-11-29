search
29.11.2025 17:14

Στέφανος Κασσελάκης: Αποκλείει συνεργασία με Μητσοτάκη, τι λέει για ΝΔ

29.11.2025 17:14
kaselakis

Το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά όχι και με τη Νέα Δημοκρατία, απέκλεισε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Ο Μητσοτάκης και όλοι όσοι έχουν μπει σε ένα πλέγμα διαπλοκής: ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές/predator δεν μπορούν να είναι εφόσον το κίνημα Δημοκρατίας είναι ο παράγοντας αλλαγής και κυβερνησιμότητας στο Υπουργικό Συμβούλιο μαζί μας. Δεν θα είναι. Δεν υπάρχει το ηθικό περιθώριο να νομιμοποιήσουμε αυτά που έχουν κάνει» είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό STATUS FM 107,7.

Όπως είπε ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, πρέπει να καταργηθεί η ασυλία για τους βουλευτές και τους υπουργούς.

«Ο κόσμος πρέπει να στείλει ένα μήνυμα: ότι εσείς που βλέπετε την πολιτική παιχνίδι στις πλάτες μας σπίτι σας», πρόσθεσε.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του Κινήματος Δημοκρατίας στη διασταύρωση Τσιμισκή 60 και Αγίας Σοφίας, πρότεινε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για περιουσίες κάτω των 150.000 ευρώ και τον τριπλασιασμό για περιουσίες άνω του 1 εκ. ευρώ.

Για τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας

Μιλώντας στον Δημήτρη Βενιέρη, ο Στέφανος Κασσελάκης επιβεβαίωσε πως ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας του είπε να κλείσει τα κομματικά μέσα όπως η ΑΥΓΗ.

Σχετικά με τη διάσπαση στην αριστερά, υποστήριξε «αυτούς που θάβει ο Τσίπρας, τους διάλεξε ο ίδιος, εγώ τους κληρονόμησα», ενώ σημείωσε πως δεν έχει μιλήσει εδώ και καιρό με τον Σωκράτη Φάμελλο.

Καυστικό ήταν το σχόλιο του Στέφανου Κασσελάκη και για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Το μόνο πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε είναι ο εαυτός σε τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

O Στέφανος Κασσελάκης είπε πως το Κίνημα Δημοκρατίας συμφωνεί φιλοσοφικά με το ΠΑΣΟΚ ωστόσο τόνισε πως «το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε πολύ πιο ανεξάρτητοι».

»Δεν έχουμε τη νοοτροπία των μέσων όρων που μπορεί να έχει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, ναι θέλουμε να είμαστε και λίγο προοδευτικοί, και λίγο κεντρώοι, να έχουμε και τα συνδικάτά μας, συντεχνίες, αλλά να παριστάρουμε και υπέρ της επιχειρηματικότητας, δεν γίνεται ένας υπερ όλων. Πρέπει να αποφασίσεις με ποιους είσαι και ποιους δεν είσαι», τόνισε.

