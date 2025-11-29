Πλεύρης: «Η παράνομη διαμονή και είσοδος στην Ελλάδα δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα αλλά ποινικό αδίκημα»

Στις εργασίες του MED5, που διεξάγεται στη Βαλέτα της Μάλτας, συμμετείχε ο Θάνος Πλεύρης, μαζί με τους ομολόγους του από Μάλτα, Ιταλία, Ισπανία και Κύπρο.

Στις συζητήσεις συμμετείχε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Μάγκνους Μπρούνερ, υπογραμμίζοντας το έντονο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τις θέσεις των χωρών της πρώτης γραμμής, καθώς και εκπρόσωποι από τη Δανέζικη Προεδρία.

Στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου, σε ερώτηση αναφορικά με τα επικαλούμενα push backs στα ευρωπαϊκά σύνορα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, παίρνοντας τον λόγο απάντησε ότι «δουλειά μας είναι να προστατεύουμε τα ελληνικά σύνορα που τυγχάνει να είναι και ευρωπαϊκά και να προστατεύουμε την ασφάλεια των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

«Η παράνομη διαμονή και είσοδος στην Ελλάδα δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα αλλά ποινικό αδίκημα. Η προστασία των συνόρων μας είναι η βασική μας προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τους πολίτες και τα σύνορά μας από τις ανθρώπινες ροές», πρόσθεσε ο υπουργός.

«Η Ευρώπη πρέπει να μας ακούσει»

Ο Υπουργός έστειλε από την αρχή ένα σαφές μήνυμα προς τους ευρωπαίους εταίρους: «Οι χώρες του Med5 γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε τι σημαίνει να βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών πιέσεων. Η Ευρώπη πρέπει να μας ακούσει. Η πραγματική αλληλεγγύη δεν μπορεί να περιορίζεται σε χρηματοδοτικά εργαλεία, απαιτούνται επιστροφές και μεγαλύτερη προστασία των συνόρων».

Παρουσιάζοντας την εικόνα της Ελλάδας που καταγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της, ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι η εφαρμογή των νέων μέτρων έχει ήδη οδηγήσει σε «μείωση παράνομων αφίξεων κατά περίπου 35% έως 40% σε σχέση με το 2024». Ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις νομοθετικές παρεμβάσεις που ενισχύουν το σύστημα επιστροφών, σημειώνοντας: «Τους τρεις πρώτους μήνες μετά τις αλλαγές στη νομοθεσία, οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν περίπου κατά 50%. Αυτό αποδεικνύει ότι τα σαφή και αυστηρά πλαίσια λειτουργούν».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «η προστασία των συνόρων δεν αρκεί. Αν δεν συνοδεύεται από αποτελεσματικές επιστροφές, το σύστημα καταρρέει. Η νέα νομοθεσία για την παράνομη παραμονή και η δυνατότητα διοικητικής κράτησης έως 24 μήνες προστατεύουν την αξιοπιστία του κράτους δικαίου».

Ο κ. Πλεύρης επανέλαβε επίσης την πάγια ελληνική θέση για την ανάγκη καθαρής αφετηρίας με την έναρξη εφαρμογής του νέου Συμφώνου: «Τα κράτη πρώτης γραμμής δεν γίνεται να ξεκινήσουν την εφαρμογή του Συμφώνου φορτωμένα με τα βάρη του παρελθόντος. Η καθαρή αφετηρία είναι προϋπόθεση επιτυχίας». Κλείνοντας, ανέφερε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις ευρωπαϊκές συζητήσεις για return hubs σε τρίτες χώρες: «Θέλουμε ένα σύστημα που παραμένει ανθρωπιστικό προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, τόνισε: «Οι χώρες του Med5 είναι ενωμένες. Είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε το νέο Σύμφωνο, αλλά η Ευρώπη πρέπει να περπατήσει αυτόν τον δρόμο μαζί μας».

