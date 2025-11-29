Παγωμένα ρωσικά κεφάλαια: Το βέλγικο βέτο «μπλοκάρει» την ευρωπαϊκή συζήτηση – Πώς επηρεάζει την μάχη για την προεδρία του Eurogroup

Με μία πρωτοφανή παρέμβαση του πρωθυπουργού του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, φαίνεται ότι προς ώρας ανατρέπονται τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή συζήτηση για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια.

Σε μια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά ξεκάθαρη συναίνεση για την ενεργοποίηση δανειακού μηχανισμού υπέρ του Κιέβου, ο Ντε Βέβερ σήκωσε κόκκινη «παντιέρα» -υπονομεύοντας τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό, την ώρα που οι «27» ήλπιζαν σε ξεκάθαρο δρόμο προς ενεργοποίηση του συγκεκριμένου μηχανισμού-μοχλού πίεσης προς την Μόσχα.

Η επιστολή του Βέλγου πρωθυπουργού προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με σκληρό ύφος και ξεκάθαρη προειδοποίηση, σύμφωνα με το Politico, έφτασε λίγες μόλις ώρες πριν η Επιτροπή παρουσιάσει την ανανεωμένη πρότασή της για τα 140 δισ. ευρώ, που βρίσκονται «κλειδωμένα» στην Euroclear. Το Βέλγιο αρνείται να σηκώσει το νομικό και οικονομικό ρίσκο σε περίπτωση προσφυγής της Μόσχας, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «θεμελιωδώς λανθασμένο» και δυνητικά καταστροφικό για την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ο φόβος του Βελγίου και η επόμενη μέρα

Η λογική του Βελγίου, αν και κυνική, είναι συγκεκριμένη. Αν η Ρωσία δεν εμφανιστεί ως «ηττημένη», όταν φτάσει η ώρα ενός πιθανού διακανονισμού, θα διεκδικήσει την επιστροφή των περιουσιακών της στοιχείων. «Η ιστορία έχει δείξει σημειώνει ο Ντε Βέβερ, ότι τα κράτη το κάνουν -και η ΕΕ θα βρεθεί εκτεθειμένη.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός προειδοποιεί πως η βιασύνη της ΕΕ θα μπλοκάρει μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία. Για εκείνον, τα ρωσικά κεφάλαια έχουν ακόμη αξία ως διαπραγματευτικό εργαλείο. Αν τα «κάψει» η ΕΕ τώρα, η Μόσχα δεν θα έχει λόγο να ανταποκριθεί σε διαδικασία συνομιλιών.

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πιέζουν για συναίνεση εν όψει της συνόδου του Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή ετοιμάζει νέα πρόταση. Η πλειονότητα στηρίζει το σχήμα. Ο Ντε Βέβερ παραμένει ακλόνητος και αίφνης ο Βίκτορ Όρμπαν βρίσκει «σύμμαχο».

Η κόντρα για τις εγγυήσεις

Ο Βέλγος πρωθυπουργός η αλήθεια είναι πως δεν είχε κρυφτεί ποτέ αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και εδράζει το «όχι» του, στη θέση πως δεν υπάρχει «ναι», αν τα κράτη-μέλη δεν προσφέρουν πλήρεις εγγυήσεις αποζημίωσης, σε περίπτωση που η Ρωσία κερδίσει δικαστικά την υπόθεση. Με άλλα λόγια, ο Ντε Βέβερ προτείνει ο λογαριασμός να καλυφθεί τώρα και στο ακέραιο από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους.

Αντί του μηχανισμού των παγωμένων κεφαλαίων, προτείνει κοινοτικό δανεισμό 45 δισ. ευρώ για την κάλυψη των ουκρανικών αναγκών το 2026. Λύση προφανώς δύσκολη για τις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που θέλουν να αποφύγουν νέα ευρωπαϊκή έκδοση χρέους.

Το Eurogroup και οι «σκιές» πίσω από το βελγικό μπλόκο

Η βελγική κίνηση πιθανότατα δεν είναι τυχαία και δεν είναι απόλυτα ασύνδετη με τα όσα διακυβεύονται σε λίγες ημέρες σε μία κρίσιμη εκλογή. Σε λίγες εβδομάδες, οι 19 υπουργοί οικονομικών της ζώνης του ευρώ θα εκλέξουν νέο επικεφαλής του Eurogroup. Στη μάχη έχουν μπει ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Βέλγος υποψήφιος, υπουργός Οικονομικών Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, με τις ισορροπίες να παραμένουν ρευστές.

Στις Βρυξέλλες κυκλοφορεί έντονα ότι η σκλήρυνση του Μπαρτ Ντε Βέβερ στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων δεν αφορά μόνο τη Ρωσία -αλλά και την ευρωπαϊκή σκακιέρα. Η κυβέρνηση του Βελγίου, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, επιχειρεί να ενισχύσει το διαπραγματευτικό της βάρος εν όψει της ψηφοφορίας.

Το βελγικό «όχι» στα ρωσικά κεφάλαια λειτουργεί και ως σήμα πολιτικής ισχύος πριν από μια κορυφαία διαδικασία, όπου Βέλγιο και Ελλάδα βρίσκονται σε άμεση αντιπαράθεση -αν και οι δύο υποψήφιοι προέρχονται από την ίδια ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια και ανήκουν στην ίδια γενιά.

Η στάση του Ντε Βέβερ -και, δια της κυβερνήσεως του Βελγίου, πιθανώς του Βαν Πέτεγκεμ- δίνει ένα πρόωρο «στίγμα προθέσεων» για το ποιος μπορεί να διεκδικήσει πραγματικά την προεδρία του Eurogroup ή για το τι θα σημαίνει η μη στήριξη της μίας πλευράς.

Σε μια Ευρώπη όπου οι ψήφοι σπανίως δίνονται χωρίς αντάλλαγμα, η επίμονη αδιαλλαξία του Βελγίου μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από θέση αρχής.

