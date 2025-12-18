search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής

18.12.2025 07:30

Η μείωση της προκαταβολής φόρου στο «μπουκέτο» των νέων μέτρων της κυβέρνησης 

Μετά τις εξαγγελίες για ελαφρύνσεις στα φυσικά πρόσωπα, η κυβέρνηση ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για φορολογικές παρεμβάσεις υπέρ των επιχειρήσεων. Το πακέτο μέτρων, ωστόσο, μετατίθεται χρονικά, τελεί υπό δημοσιονομική αίρεση και συνοδεύεται από αρκετά ερωτήματα για το εύρος και το πραγματικό του αποτύπωμα.

Αφού ξεδιπλώσει από την Πρωτοχρονιά τις μόνιμες μειώσεις φόρων για τα φυσικά πρόσωπα, το οικονομικό επιτελείο στρέφει πλέον την προσοχή του στις επιχειρήσεις, χαράσσοντας έναν οδικό χάρτη με ορίζοντα το 2027. Στο επίκεντρο μπαίνουν παρεμβάσεις που εδώ και χρόνια αποτελούν πάγια αιτήματα της αγοράς, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές πότε και σε ποιο βαθμό θα υλοποιηθούν.

Στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση της προκαταβολής φόρου, ένα μέτρο που παρουσιάζεται ως «κλειδί» για την ενίσχυση της ρευστότητας, την ώρα που οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να προπληρώνουν έως και το 80% του φόρου της επόμενης χρήσης. Παρότι ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, το μήνυμα που εκπέμπεται παραπέμπει περισσότερο σε μελλοντική συζήτηση παρά σε άμεση πολιτική απόφαση, με τον σχετικό «αστερίσκο» να μετατίθεται για… αργότερα.

Παράλληλα, επανέρχεται η συζήτηση για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ενός φόρου που επιβάλλεται οριζόντια και ανεξαρτήτως κερδοφορίας. Αν και θεωρείται από τα πιο στρεβλά φορολογικά βάρη, εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ, επιβαρύνοντας κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παλεύουν με περιορισμένα περιθώρια και αυξημένα κόστη.

Στη λίστα των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων περιλαμβάνεται και η αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους επαγγελματικούς λογαριασμούς, με στόχο να αποφευχθούν φαινόμενα οικονομικής ασφυξίας. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα μέτρο που έρχεται εκ των υστέρων να «μπαλώσει» πιέσεις που έχουν συσσωρευτεί από τη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των τελευταίων ετών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόθεση αναμόρφωσης του φορολογικού πλαισίου για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Το οικονομικό επιτελείο αναθέτει μελέτες, επικαλείται τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της ΕΕ και υπόσχεται μεγαλύτερη προβλεψιμότητα. Ωστόσο, μέχρι να αποσαφηνιστεί το τελικό μοντέλο, οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον με «γκρίζες ζώνες» και αυξημένο φορολογικό ρίσκο.

Σε κάθε περίπτωση, το αφήγημα της στήριξης των επιχειρήσεων σκοντάφτει στο γεγονός ότι οι περισσότερες παρεμβάσεις μεταφέρονται χρονικά και εξαρτώνται από τα δημοσιονομικά περιθώρια. Έτσι, ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα προβλήματα, η αγορά παραμένει σε στάση αναμονής, περιμένοντας αν οι εξαγγελίες θα μετατραπούν τελικά σε ουσιαστικές αλλαγές ή θα μείνουν, για ακόμη μία φορά, στη σφαίρα των υποσχέσεων.

