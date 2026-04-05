«Mετά από αυτό που έκανες στα ματάκια σου, δεν θα σου ξεφεύγει τίποτα»: Το σχόλιο του Σιωμόπουλου και η απάντηση της Στέλλας Γκαντώνα

Καλή Κυριακή στους τηλεθεατές ευχήθηκε η εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», με τη Στέλλα Γκαντώνα να «βγαίνει» στην εκπομπή τηλεφωνικά.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, η οποία υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση στα μάτια, απουσίαζε και σήμερα από το τηλεοπτικό στούντιο του Mega με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και την Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη, που βρέθηκε στο πλευρό του, να την πειράζουν και να της εύχονται περαστικά.

«Mετά από αυτό που έκανες στα ματάκια σου, δεν θα σου ξεφεύγει τίποτα», είπε χαρακτηριστικά ο συνεργάτης της, με την ίδια να απαντά με χιούμορ: «είπαμε, βλέμμα αετίσιο».

Διαβάστε επίσης:

