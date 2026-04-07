ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 14:54
07.04.2026 13:05

MEGA: Αφιέρωμα – φόρος τιμής στη μνήμη της Μαρινέλλας το Μ. Σάββατο (11/4)

07.04.2026 13:05
Με τίτλο «Μαρινέλλα, “Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς απ’ τη ζωή μας”» το Mega τιμά τη μνήμη της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού με ένα συγκινητικό αφιερωματικό πρόγραμμα το οποίο θα μεταδοθεί το Μ. Σάββατο στις 21.00.

Πρόκειται για μια βραδιά που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2021 στην εκπομπή «Σπίτι με το MEGA», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσίγκου, και αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό που τη λάτρευε και τη λατρεύει, αποτελώντας την τελευταία παράσταση της Μαρινέλλας στην τηλεόραση.

«Καμιά φορά», «Τολμώ», «Γιατί φοβάσαι», «Ποτέ να μην χαθείς απ’ τη ζωή μου», «Είσαι παντού και πουθενά», «Κι ύστερα», «Άνοιξε πέτρα» και τόσα άλλα διαχρονικά τραγούδια θα ακουστούν ξανά, θυμίζοντάς  γιατί η Μαρινέλλα θα παραμείνει για πάντα μια εκ των κορυφαίων του ελληνικού πενταγράμμου.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτελούν οι καλλιτεχνικές συμπράξεις της επί σκηνής. Η Μαρινέλλα υποδέχεται τον αγαπημένο της φίλο Αντώνη Ρέμο, καθώς και την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, σε ντουέτα γεμάτα συναίσθημα, αξεπέραστες ερμηνείες και σπάνιο καλλιτεχνικό εκτόπισμα.

ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 14:54
ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο – Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» – Όλες οι εξελίξεις

MEDIA

Οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι» συναντήθηκαν ξανά για τα 50 χρόνια της σειράς

LIFESTYLE

Ο Pete Davidson «ξεφορτώνεται» τα σπίτια του, τώρα πουλάει το εξοχικό του

