ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 14:52
07.04.2026 14:35

Οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι» συναντήθηκαν ξανά για τα 50 χρόνια της σειράς

Χαμογελαστές στο κόκκινο χαλί φωτογραφήθηκαν οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι», Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλιν Σμιθ και Σέριλ Λαντ οι οποίες συναντήθηκαν ξανά, το βράδυ της Δευτέρας (6/4) στο Λος Άντζελες για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 50 ετών της αγαπημένης σειράς.

Η Τζάκσον επέλεξε να φορέσει ένα ασπρόμαυρο σύνολο, ενώ οι Σμιθ και Λαντ προτίμησαν απαλούς παστέλ τόνους.

Η σειρά «Άγγελοι του Τσάρλι» προβλήθηκε στο ABC από το 1976 έως το 1981. Αρχικά, είχε ως πρωταγωνίστριες τις Τζάκσον, Σμιθ και την αείμνηστη Φάραχ Φόσετ, πριν ακολουθήσουν αλλαγές στο καστ.

Mετά την πρώτη σεζόν το 1977, η Λαντ αντικατέστησε τη Φόσετ, όταν η Φάραχ Φόσετ αποχώρησε για να ακολουθήσει καριέρα στον κινηματογράφο.

Δύο χρόνια αργότερα, η Κέιτ Τζάκσον αποχώρησε και τη θέση της πήραν οι Σέλι Χακ και στη συνέχεια η Τάνια Ρόμπερτς, η οποία πέθανε το 2021. Η Σμιθ ήταν η μόνη αρχική πρωταγωνίστρια που συμμετείχε και στις πέντε σεζόν.

