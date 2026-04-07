Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί εκτάκτως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Μάχη ενάντια στον χρόνο» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την επικίνδυνη διαιώνιση της ασάφειας και των αιφνιδιασμών όσο πλησιάζει η ώρα των εκλογών, αλλά και για το τι εξυπηρετούν η αντιπαράθεση με την ευρωπαϊκή εισαγγελία και η εξαγγελία για το ασυμβίβαστο, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» εκτάκτως το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Το μαρτύριο της σταγόνας – Η κυβέρνηση παραμένει δέσμια των δικογραφιών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επίσης επιθυμεί ταχείες διώξεις για την… παραγραφή – Ανησυχία για νέες δικογραφίες και περισσότερα εμπλεκόμενα στελέχη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Και εσωτερικό μέτωπο στη Νέα Δημοκρατία – Δυσφορία βουλευτών για τους χειρισμούς του Μαξίμου – Αισθάνονται ότι πρέπει να βγάλουν μόνοι τους στα κάστανα από τη φωτιά
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Νεύμα Τσίπρα, υπό όρους, στους «παλιούς» και «έμπειρους» – Θετικές αντιδράσεις στελεχών της Κουμουνδούρου, που βλέπουν να ανοίγει ο δρόμος για τη σύγκλιση
ΚΚΕ: «Είναι η ώρα της μάχης» – Ζεσταίνει τις προεκλογικές μηχανές ο Περισσός – Καλεί τους «αγωνιστές της ζωής» «να συμπορευτούμε χέρι – χέρι για την ανατροπή αυτής βαρβαρότητας»
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ: Από τους Δίδυμους Πύργους στα Στενά του Ορμούζ – Η πορεία των ΗΠΑ από την «αντιτρομοκρατία» και τον έλεγχο της Ευρασίας, στον «βάλτο» της Μέσης Ανατολής – Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν το πιο κρίσιμο σημείο του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η υβριδική απειλή των Στενών του Ορμούζ – Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί «σοκ» στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια – Ριζικές αναδιατάξεις πολιτικής σε Ε.Ε. και Ασία – Ιδιαίτερα ευάλωτες οι χώρες χαμηλού εισοδήματος και οι εισαγωγείς ενέργειας
ΠΟΛΕΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Όπλο μαζικής οικονομικής καταστροφής η ενέργεια – Ο «μαύρος» Απρίλιος της Ευρώπης, η ενεργειακή ομηρεία και η ελληνική άμυνα – Χαοτικές οι διαφορές στις τιμές των καυσίμων ανά τον κόσμο – Τι προβλέπουν τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης
ΠΟΛΕΜΟΣ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Οι αόρατοι κραδασμοί μιας σύγκρουσης (Μέρος 2ο) – Από την ενέργεια στα νοικοκυριά: η παγκόσμια οικονομία σε αναταραχή λόγω του πολέμου στο Ιράν – Οι επιπτώσεις επεκτείνονται στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες – Η γεωπολιτική διάσταση της κρίσης δημιουργεί νέες ισορροπίες
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Επιστολή προς τους ηγέτες του κόσμου – Αδυναμία των χωρών της Ε.Ε. να διαμορφώσουν μία κοινή στρατηγική – Ο δημοκρατικός κόσμος κατάφερε να αμφισβητεί τις διαχρονικές του αξίες – Προτιμότερη η ισότιμη και αποφασιστική αντιμετώπιση των αρπακτικών ηγεσιών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Η οικονομική «μαύρη τρύπα» των 2,1 δισ. ευρώ – Το κόστος της επιτροπείας και ο «λογαριασμός» των Βρυξελλών – Μια οικονομική ταπείνωση με πρακτικές συνέπειες
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Πρώτο) – Η συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση των κτιριακών μορφών και όγκων έχει αρνητικό πρόσημο – Γιάννης Τσαρούχης: «Η ασχήμια της Αττικής είναι λαϊκό αίτημα» – Ένα εκατομμύριο οι Βορειοευρωπαίοι υποψήφιοι χρήστες της ελληνικής υπαίθρου
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ: Η «Τρελή Ροδιά» προσφέρει ελπίδα – Μια ΚοινΣΕπ δίνει εργασία σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματά τους – Κόντρα στη διάλυση του εθνικού δικτύου υπηρεσιών της «στεγνής» θεραπείας
ΜΜΕ: Το παρασκήνιο της κρίσης του 2015 στο ντοκιμαντέρ μικρού κύκλου επεισοδίων «Στο χιλιοστό» του ΣΚΑΪ – Αμφισημία στην κοινή γνώμη της Αυστρίας για την επερχόμενη Eurovision
ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, Θρησκεία και Θεσμοί – Μέρος Έκτο: Πολιτισμός και γραμματεία – Χρονικογράφοι, γεωγράφοι, ταξιδευτές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.