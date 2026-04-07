Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί εκτάκτως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Μάχη ενάντια στον χρόνο» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την επικίνδυνη διαιώνιση της ασάφειας και των αιφνιδιασμών όσο πλησιάζει η ώρα των εκλογών, αλλά και για το τι εξυπηρετούν η αντιπαράθεση με την ευρωπαϊκή εισαγγελία και η εξαγγελία για το ασυμβίβαστο, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» εκτάκτως το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Το μαρτύριο της σταγόνας – Η κυβέρνηση παραμένει δέσμια των δικογραφιών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επίσης επιθυμεί ταχείες διώξεις για την… παραγραφή – Ανησυχία για νέες δικογραφίες και περισσότερα εμπλεκόμενα στελέχη

ΟΠΕΚΕΠΕ: Και εσωτερικό μέτωπο στη Νέα Δημοκρατία – Δυσφορία βουλευτών για τους χειρισμούς του Μαξίμου – Αισθάνονται ότι πρέπει να βγάλουν μόνοι τους στα κάστανα από τη φωτιά

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Νεύμα Τσίπρα, υπό όρους, στους «παλιούς» και «έμπειρους» – Θετικές αντιδράσεις στελεχών της Κουμουνδούρου, που βλέπουν να ανοίγει ο δρόμος για τη σύγκλιση

ΚΚΕ: «Είναι η ώρα της μάχης» – Ζεσταίνει τις προεκλογικές μηχανές ο Περισσός – Καλεί τους «αγωνιστές της ζωής» «να συμπορευτούμε χέρι – χέρι για την ανατροπή αυτής βαρβαρότητας»

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ: Από τους Δίδυμους Πύργους στα Στενά του Ορμούζ – Η πορεία των ΗΠΑ από την «αντιτρομοκρατία» και τον έλεγχο της Ευρασίας, στον «βάλτο» της Μέσης Ανατολής – Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν το πιο κρίσιμο σημείο του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η υβριδική απειλή των Στενών του Ορμούζ – Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί «σοκ» στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια – Ριζικές αναδιατάξεις πολιτικής σε Ε.Ε. και Ασία – Ιδιαίτερα ευάλωτες οι χώρες χαμηλού εισοδήματος και οι εισαγωγείς ενέργειας

ΠΟΛΕΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Όπλο μαζικής οικονομικής καταστροφής η ενέργεια – Ο «μαύρος» Απρίλιος της Ευρώπης, η ενεργειακή ομηρεία και η ελληνική άμυνα – Χαοτικές οι διαφορές στις τιμές των καυσίμων ανά τον κόσμο – Τι προβλέπουν τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης

ΠΟΛΕΜΟΣ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Οι αόρατοι κραδασμοί μιας σύγκρουσης (Μέρος 2ο) – Από την ενέργεια στα νοικοκυριά: η παγκόσμια οικονομία σε αναταραχή λόγω του πολέμου στο Ιράν – Οι επιπτώσεις επεκτείνονται στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες – Η γεωπολιτική διάσταση της κρίσης δημιουργεί νέες ισορροπίες

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Επιστολή προς τους ηγέτες του κόσμου – Αδυναμία των χωρών της Ε.Ε. να διαμορφώσουν μία κοινή στρατηγική – Ο δημοκρατικός κόσμος κατάφερε να αμφισβητεί τις διαχρονικές του αξίες – Προτιμότερη η ισότιμη και αποφασιστική αντιμετώπιση των αρπακτικών ηγεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Η οικονομική «μαύρη τρύπα» των 2,1 δισ. ευρώ – Το κόστος της επιτροπείας και ο «λογαριασμός» των Βρυξελλών – Μια οικονομική ταπείνωση με πρακτικές συνέπειες

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Πρώτο) – Η συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση των κτιριακών μορφών και όγκων έχει αρνητικό πρόσημο – Γιάννης Τσαρούχης: «Η ασχήμια της Αττικής είναι λαϊκό αίτημα» – Ένα εκατομμύριο οι Βορειοευρωπαίοι υποψήφιοι χρήστες της ελληνικής υπαίθρου

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ: Η «Τρελή Ροδιά» προσφέρει ελπίδα – Μια ΚοινΣΕπ δίνει εργασία σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματά τους – Κόντρα στη διάλυση του εθνικού δικτύου υπηρεσιών της «στεγνής» θεραπείας

ΜΜΕ: Το παρασκήνιο της κρίσης του 2015 στο ντοκιμαντέρ μικρού κύκλου επεισοδίων «Στο χιλιοστό» του ΣΚΑΪ – Αμφισημία στην κοινή γνώμη της Αυστρίας για την επερχόμενη Eurovision

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, Θρησκεία και Θεσμοί – Μέρος Έκτο: Πολιτισμός και γραμματεία – Χρονικογράφοι, γεωγράφοι, ταξιδευτές

