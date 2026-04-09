ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 12:12
09.04.2026 10:49

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκανε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ στον ΑΝΤ1

Μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 προβλήθηκε για ακόμα μια φορά ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» με τη σειρά να προσπαθεί να βρει τον χώρο της μεταξύ μυθοπλασίας, ριάλιτι αλλά και ποδοσφαίρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, το διαχρονικό αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι σημείωσε στην τηλεθέαση ποσοστό 13,3% στο δυναμικό κοινό και 11% στο γενικό σύνολο.

Στην κορυφή του πίνακα της prime time βρέθηκε η κωμική σειρά του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» ενώ σε απόσταση αναπνοής στάθηκε και ο προημιτελικός του Champions League για το MEGA.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

Δυναμικό Κοινό

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 18,1%
Ποδόσφαιρο: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης – 14,3%
Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ – 13,3%
MasterChef – 12,7%
Άγιος Έρωτας – 10,9%
Survivor – 6,9%
Το παιδί – 3%
Από Ήλιο σε Ήλιο – 2,4%

Γενικό Σύνολο

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 19,5%
Ποδόσφαιρο: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης – 15,1%
Άγιος Έρωτας – 16,4%
Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ – 11%
Survivor – 10,7%
MasterChef – 10,4%
Το παιδί – 2,1%
Από Ήλιο σε Ήλιο – 4,1%

Διαβάστε επίσης:

Πέντε χρόνια από τη δολοφονία Καραϊβάζ

Το τμήμα γραφικών του Live News «ξαναχτυπά»: Ο Νίκος Ευαγγελάτος «κάρφωσε» την ελληνική σημαία στη Σελήνη! (Video)

Διατήρησε και την Τρίτη (7/4) τα «σκήπτρα» στην τηλεθέαση ο Alpha

Η Ελλάδα στην αφρόκρεμα της γαστρονομίας – Προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής 2026

Ενθουσιασμένος ο Ian McKellen με τον Johnny Depp μετά τη συνεργασία τους στο «Ebenezer: A Christmas Carol» (Video)

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα μολυσμένη με listeria

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ακινητοποιήθηκε ξανά συρμός – 600 μέτρα μέσα στη σήραγγα περπάτησαν οι επιβάτες

Μετρό: Οι καθυστερήσεις στη γραμμή 4 φέρνουν ζήτημα αποζημιώσεων – Με ορίζοντα το… 2034 η ολοκλήρωση των έργων

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου που έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από 50 ημέρες διαδικτυακού βασανισμού (Video)

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

Η δοκιμασία των βουλευτών ΝΔ, οι πιένες Γεωργιάδη, η αιχμή Μαρινάκη, η βιασύνη Τσίπρα, τα ζογκλερικά Πανούση στο ΠΑΣΟΚ, η σχέση Καρυστιανού – Γρατσία,  

