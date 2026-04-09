Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκανε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ στον ΑΝΤ1

Μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 προβλήθηκε για ακόμα μια φορά ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» με τη σειρά να προσπαθεί να βρει τον χώρο της μεταξύ μυθοπλασίας, ριάλιτι αλλά και ποδοσφαίρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, το διαχρονικό αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι σημείωσε στην τηλεθέαση ποσοστό 13,3% στο δυναμικό κοινό και 11% στο γενικό σύνολο.

Στην κορυφή του πίνακα της prime time βρέθηκε η κωμική σειρά του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» ενώ σε απόσταση αναπνοής στάθηκε και ο προημιτελικός του Champions League για το MEGA.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

Δυναμικό Κοινό

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 18,1%

Ποδόσφαιρο: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης – 14,3%

Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ – 13,3%

MasterChef – 12,7%

Άγιος Έρωτας – 10,9%

Survivor – 6,9%

Το παιδί – 3%

Από Ήλιο σε Ήλιο – 2,4%

Γενικό Σύνολο

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 19,5%

Ποδόσφαιρο: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης – 15,1%

Άγιος Έρωτας – 16,4%

Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ – 11%

Survivor – 10,7%

MasterChef – 10,4%

Το παιδί – 2,1%

Από Ήλιο σε Ήλιο – 4,1%

