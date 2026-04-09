NETFLIX: Έξυπνη κίνηση της πλατφόρμας η νέα υπηρεσία «Playground» με περιεχόμενο μόνον για παιδιά, χωρίς διαφημίσεις

«Netflix Playground» είναι η νέα εφαρμογή του Netflix σχεδιασμένη για παιδιά ηλικίας οκτώ ετών και κάτω, δεν θα περιέχει διαφημίσεις ή αγορές εντός της εφαρμογής και είναι προσβάσιμη χωρίς επι πλέον κόστος.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη αρχικά σε ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Φιλιππίνες, Νέα Ζηλανδία και θα ενεργοποιηθεί παγκοσμίως στις 28 Απριλίου.

«Χτίζουμε έναν κόσμο όπου τα παιδιά όχι μόνο μπορούν να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες τους ιστορίες, αλλά μπορούν να μπουν μέσα σε αυτές και να αλληλεπιδράσουν με τους αγαπημένους τους χαρακτήρες», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Τζον Ντερντεριαν, επικεφαλής του τομέα κινουμένων σχεδίων, παιδικής και οικογενειακής τηλεόρασης του Netflix.

Στην ταινιοθήκη της «Παιδικής Χαράς» του Netflix ο συνδρομητής θα μπορεί να βρει τίτλους αγαπημένων παιδικών σειρών όπως οι «Playtime With Peppa Pig», «Sesame Street», «Dr. Seuss’ Horton!», «Storybots», «Dr. Seuss’ The Sneetches», «Bad Dinosaurs», «Dr. Seuss’ Red Fish, Blue Fish» και «Let’s Color».

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο της εφαρμογής δεν απαιτεί σύνδεση μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή wifi. Η στόχευση ξεκάθαρη. Το Netflix να είναι παρέα στα παιδιά (ή μήπως να τα παρ-ακολουθεί ) παντού. Σύμφωνα με τον πρωτοπόρο streamer το Netflix Playground «είναι ο τέλειος σύντροφος για μεγάλες αεροπορικές διαδρομές ή σε πολύωρες επισκέψεις για ψώνια σε σουπερμάρκετ».

