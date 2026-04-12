Σύρος: Ο 13χρονος ξύπνησε την οχιά από τη χειμερία νάρκη – Τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του

Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ο 13χρονος που δαγκώθηκε από οχιά, το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, στη Σύρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ALPHA, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια οικογενειακής βόλτας, όταν το παιδί επιχείρησε να σηκώσει το φίδι, που βρισκόταν σε χειμερία νάρκη κάτω από μία πέτρα, από το έδαφος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του χορήγησαν αντιοφικό ορό.

Το παιδί παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.

