ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 19:36
11.04.2026 17:11

Συναγερμός στη Σύρο: Φίδι δάγκωσε 13χρονο

Στο νοσοκομείο Σύρου σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 13χρονος που τον δάγκωσε οχιά. 

Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής το παιδί έκανε βόλτα με τους γονείς του σε παραθαλάσσια περιοχή της Σύρου.

Όταν είδε το φίδι, μη γνωρίζοντας ότι είναι οχιά, προσπάθησε να το σηκώσει και εκείνο το δάγκωσε. 

Αμέσως επικράτησε πανικός, με την οικογένεια να καλεί το ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί του έδωσαν την απαραίτητη αγωγή και τον παρακολουθούν στενά.

Σύμφωνα με πληροφορίες λένε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη, με τους γιατρούς να τον έχουν υπό συνεχή παρακολούθηση, ώστε να αποφευχθούν επιπλοκές.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το πιο σημαντικό είναι η άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο, καθώς το δηλητήριο της οχιάς μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

