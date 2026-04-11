Στράβωσε το έθιμο: Μπότης στην Κέρκυρα προσγειώθηκε στο κεφάλι γυναίκας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το Πάσχα στην Κέρκυρα είχε για ακόμα μία φορά τα απρόοπτα του.
Οι κάτοικοι για ακόμα μία φορά μαζεύτηκαν στην πλατεία Λιστόν για να πεταξουν τους μπότηδες.
Ένας μπότης, προσγειώθηκε στο κεφάλι γυναίκας, τραυματίζοντας τη ελαφρά.
Αστυνομικοί τη μετέφεραν σε ιδιώτη γιατρό για τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, ο μπότης που τη χτύπησε ήταν μικρός.
Διαβάστε επίσης
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.