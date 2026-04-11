Στράβωσε το έθιμο: Μπότης στην Κέρκυρα προσγειώθηκε στο κεφάλι γυναίκας

Το Πάσχα στην Κέρκυρα είχε για ακόμα μία φορά τα απρόοπτα του.

Οι κάτοικοι για ακόμα μία φορά μαζεύτηκαν στην πλατεία Λιστόν για να πεταξουν τους μπότηδες.

Ένας μπότης, προσγειώθηκε στο κεφάλι γυναίκας, τραυματίζοντας τη ελαφρά.

Αστυνομικοί τη μετέφεραν σε ιδιώτη γιατρό για τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, ο μπότης που τη χτύπησε ήταν μικρός.

Διαβάστε επίσης

Αναπάντεχο τουριστικό αξιοθέατο η εκκλησία με κλίση 17 μοιρών στα Τρίκαλα (Video)

«Πράσινο φως» για τον ρουκετοπόλεμο στο Βροντάδο της Χίου – Επιπλέον μέτρα ασφαλείας μετά το ατύχημα

Απίστευτο σκηνικό στη Συγγρού: Έτρεχε με ηλεκτρικό πατίνι και χωρίς κράνος στην αριστερή λωρίδα (Video)