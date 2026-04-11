ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 16:47
Αναπάντεχο τουριστικό αξιοθέατο η εκκλησία με κλίση 17 μοιρών στα Τρίκαλα (Video)

ropoto

Σε απροσδόκητο αξιοθέατο έχει αναδειχθεί η εκκλησία της Παναγίας Θεοτόκου Ροπωτού, που βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό στα Τρίκαλα.

Έχοντας κλίση 17 μοιρών, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, είναι το πιο γειρτό κτίριο στον κόσμο.

Σε βίντεο, που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται επισκέπτες να προσπαθούν με δυσκολία να διατηρήσουν την ισορροποία τους.

Μία κατολίσθηση το 2012 ανάγκασε τους περισσότερους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σήμερα έχει σχεδόν ερημώσει. 

Να σημειωθεί ότι ο Πύργος της Πίζας, το πιο διάσημο γειρτό κτίριο στον κόσμο, έγερνε πριν από κάποιες εργασίες συντήρησης 5,5 μοίρες, ενώ σήμερα η κλίση του έχει περιοριστεί στις 3,97 μοίρες.

google_news_icon

ropoto
androulakis
kyriakos_mitsotakis_new_060426
trump white house 122- new
ypoklopes_new_123
padousi new
jo malone
country house
natasha lyonne
moufteia-komotinis-123
ropoto
androulakis
kyriakos_mitsotakis_new_060426
