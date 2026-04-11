Αναπάντεχο τουριστικό αξιοθέατο η εκκλησία με κλίση 17 μοιρών στα Τρίκαλα (Video)

Σε απροσδόκητο αξιοθέατο έχει αναδειχθεί η εκκλησία της Παναγίας Θεοτόκου Ροπωτού, που βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό στα Τρίκαλα.

Έχοντας κλίση 17 μοιρών, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, είναι το πιο γειρτό κτίριο στον κόσμο.

Σε βίντεο, που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται επισκέπτες να προσπαθούν με δυσκολία να διατηρήσουν την ισορροποία τους.

Μία κατολίσθηση το 2012 ανάγκασε τους περισσότερους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σήμερα έχει σχεδόν ερημώσει.

Να σημειωθεί ότι ο Πύργος της Πίζας, το πιο διάσημο γειρτό κτίριο στον κόσμο, έγερνε πριν από κάποιες εργασίες συντήρησης 5,5 μοίρες, ενώ σήμερα η κλίση του έχει περιοριστεί στις 3,97 μοίρες.

