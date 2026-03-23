«Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη»: Διεθνές συνέδριο για την ανάπτυξη στις 29/5 στα Χανιά

Τα Χανιά θα φιλοξενήσουν ένα υψηλού επιπέδου συνέδριο με τίτλο «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη».

Το συνέδριο, που διοργανώνει το powergame.gr από κοινού με το Economist, με θεματικούς άξονες την ανάπτυξη, τον τουρισμό, τις υποδομές και την ενέργεια, φιλοδοξεί να αναδείξει τον μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη στο μεγαλύτερο νησί της χώρας και να χαρτογραφήσει τις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται τα επόμενα χρόνια.

Στόχος του συνεδρίου είναι να εξεταστούν οι μεγάλες επενδύσεις που αλλάζουν το παραγωγικό και οικονομικό αποτύπωμα του νησιού, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι στρατηγικές υποδομές, οι ενεργειακές διασυνδέσεις και ο βιώσιμος τουρισμός μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας συνολικά.

Το συνέδριο θα ανοίξει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης για το νησί, αναμένεται να είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Στη συζήτηση για τις προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης θα συμβάλει επίσης η διεθνώς αναγνωρισμένη οικονομολόγος Mariana Mazzucato, καθηγήτρια Οικονομικών της Καινοτομίας και Δημόσιας Αξίας στο University College London, η οποία θα αναλύσει τον ρόλο της δημόσιας πολιτικής και της στρατηγικής επένδυσης στη δημιουργία βιώσιμων αναπτυξιακών οικοσυστημάτων.

Οι θεματικές ενότητες

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαρθρωμένο σε θεματικές ενότητες. Στην ενότητα «Connecting Crete», θα εξεταστεί ο ρόλος των μεταφορικών υποδομών και των δικτύων συνδεσιμότητας στη διαμόρφωση βιώσιμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα παρουσιάσει τις στρατηγικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή του νησιού.

Παράλληλα, κορυφαία στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας θα αναλύσουν τις δυνατότητες που δημιουργούνται για την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση κεφαλαίων. Στην ενότητα «Doing Business in Crete» θα εξεταστεί πώς οι επενδύσεις σε υποδομές δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και πώς η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για περαιτέρω βελτίωση των υποδομών.

Η συμβολή των περιφερειακών οικονομιών στην εθνική ανάπτυξη θα αποτελέσει επίσης βασικό θέμα του συνεδρίου. Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών θα αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις στις περιφέρειες -και ειδικά σε περιοχές με υψηλή αναπτυξιακή δυναμική όπως η Κρήτη- μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Ο τουρισμός, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας της Κρήτης, θα βρεθεί στο επίκεντρο ειδικής θεματικής ενότητας. Εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, της ελληνικής κυβέρνησης, αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχειακών ομίλων και τουριστικών επιχειρήσεων θα συζητήσουν τις νέες τάσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς, τον ρόλο των επενδύσεων σε υποδομές και τη σημασία της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για τη μακροπρόθεσμη ευημερία του νησιού.

Σημαντικό μέρος των εργασιών θα αφιερωθεί επίσης στην ενεργειακή μετάβαση. Στην ενότητα «Powering Crete», κυβερνητικοί αξιωματούχοι, διπλωμάτες και στελέχη μεγάλων ενεργειακών εταιρειών θα εξετάσουν τον ρόλο των ενεργειακών επενδύσεων, των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού συστήματος για το νησί.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στα εργαλεία χρηματοδότησης που καθιστούν εφικτή την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και ανάπτυξης. Εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, καθώς και στελέχη του τραπεζικού τομέα, θα παρουσιάσουν τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές λύσεις και τις επενδυτικές στρατηγικές που μπορούν να στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της Κρήτης.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με μια συζήτηση για τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου.

