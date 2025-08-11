search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 23:38
ΚΟΣΜΟΣ

11.08.2025 22:13

Τραμπ: Δίνει παράταση κατά 90 ημέρες στην εφαρμογή των δασμών στην Κίνα

11.08.2025 22:13
AP

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο παρατείνεται για ακόμη 90 ημέρες η προθεσμία για την εφαρμογή των δασμών στην Κίνα, μετέδωσε τη Δευτέρα το CNBC, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η υπογραφή του διατάγματος έγινε λίγες ώρες πριν τα μεσάνυχτα, όταν έληγε η αναστολή των δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ.

Όπως σημειώνει το αμερικανικό μέσο, η παράταση ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα του τελευταίου γύρου των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών διαπραγματευτών και των Κινέζων ομολόγων τους, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του περασμένου μήνα στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

