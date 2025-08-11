Πυρκαγιές στη Πορτογαλία – Κάηκαν 52.000 εκτάρια στη βόρεια πλευρά (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε εφιάλτη εξελίσσεται για τις μεσογειακές χώρες ο φετινός καύσωνας. Πυροσβέστες μάχονταν με τη φωτιά, που ξέσπασε το περασμένο Σάββατο 350 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λισαβόνας. Ως τώρα έχουν καεί περίπου 52.000 εκτάρια κι οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, εξαιτίας των ακραίων κυμάτων καύσωνα, που έπληξε από την αρχή του Ιουλίου 2025 τη χώρα τους με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταστροφή, που υπερβαίνει τον μέσο όρο της περιόδου 2006-2024 για την ίδια περίοδο περίπου κατά 10.000 εκτάρια, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές.
Η περιοχή που έχει κάψει είναι περίπου 200 τετραγωνικά μίλια, δηλαδή σχεδόν το 0,6% της έκτασης της Πορτογαλίας, καθώς τις προηγούμενες μέρες είχαν εκδηλωθεί κι άλλες πυρκαγιές.
