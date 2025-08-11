search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 21:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 20:47

Σε Εύβοια και Σποράδες ο καπνός από τις φωτιές στην Τουρκία – Νέες εστίες στο Τσανάκαλε, έκλεισε το αεροδρόμιο

11.08.2025 20:47
fotia-tourkia-new

Νέες εστίες φωτιάς ξέσπασαν τη Δευτέρα (11/8) στη βορειοδυτική Τουρκία, καθώς η περιοχή του Kepez, που ανήκει στον κεντρικό δήμο του Τσανάκαλε, αλλά και ο δήμος Ayvacık, πλήττονται από σοβαρές δασικές πυρκαγιές που έχουν θέσει σε κίνδυνο κατοικημένες περιοχές.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ο καπνός από τις φωτιές στη γειτονική χώρα έχει διασχίσει το Αιγαίο και έχει φτάσει μέχρι τις Σποράδες και την Εύβοια. Όπως γράφει και ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Facebook: «Για πολλοστή φορά και σήμερα 11/8 ο καπνός από την φωτιά στο Τσανάκαλε έχει φτάσει στις Σποράδες και την Κεντρική Εύβοια. Τρεις μεγάλες πυρκαγιές στη γείτονα χώρα».

Νέες εστίες στο Τσανάκαλε

Οι πυροσβέστες στην Τουρκία μάχονται με τις φλόγες στο κέντρο της βορειοδυτικής επαρχίας Τσανάκαλε, οι οποίες ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους, και εκατοντάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους, ανέφεραν τη Δευτέρα οι τοπικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης.

Αεροπλάνα, ελικόπτερα, οχήματα και περίπου 700 άτομα προσωπικό αγωνίζονται κατά των πυρκαγιών, δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης Ομέρ Τοραμάν σε ανάρτηση στο X.

Οι αρχές ξεκίνησαν επίσης προληπτικές εκκενώσεις σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης μιας πανεπιστημιούπολης, μιας στρατιωτικής περιοχής και κατοικημένων περιοχών, και προέτρεψαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις για να διατηρήσουν τους δρόμους ελεύθερους από την κυκλοφορία των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Το αεροδρόμιο της πόλης, το Στενό των Δαρδανελίων, καθώς και ένα μέρος του αυτοκινητόδρομου έκλεισαν λόγω των πυρκαγιών, και πλάνα από την τοπική τηλεόραση έδειχναν τεράστιες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από τους λόφους.

Διαβάστε επίσης:

Πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική: Σύσκεψη Κατσαφάδου με αυτοδιοικητικούς για τα προβλήματα που προκλήθηκαν

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο – Μήνυμα από το 112

Φωτιά τώρα στην περιοχή Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spilaio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατάδυση-ρεκόρ στο βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας – Βουτιά στα 1.100 μέτρα στον Γουργούθακα (Video)

meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική συνομιλία Μελόνι με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Αμπάς – «Απαράδεκτη η κατάσταση στη Γάζα», λέει η πρωθυπουργός

pyrosvestiki_2307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη – Επί ποδός ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

kyriakidis
LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Το να δώσουμε χώρο στα άκρα θα ήταν καταστροφικό»

fotia_pyrosvestiki_0507_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Σκοτεινή Αργολίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 21:59
spilaio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατάδυση-ρεκόρ στο βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας – Βουτιά στα 1.100 μέτρα στον Γουργούθακα (Video)

meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική συνομιλία Μελόνι με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Αμπάς – «Απαράδεκτη η κατάσταση στη Γάζα», λέει η πρωθυπουργός

pyrosvestiki_2307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη – Επί ποδός ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

1 / 3