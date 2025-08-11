Νέες εστίες φωτιάς ξέσπασαν τη Δευτέρα (11/8) στη βορειοδυτική Τουρκία, καθώς η περιοχή του Kepez, που ανήκει στον κεντρικό δήμο του Τσανάκαλε, αλλά και ο δήμος Ayvacık, πλήττονται από σοβαρές δασικές πυρκαγιές που έχουν θέσει σε κίνδυνο κατοικημένες περιοχές.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ο καπνός από τις φωτιές στη γειτονική χώρα έχει διασχίσει το Αιγαίο και έχει φτάσει μέχρι τις Σποράδες και την Εύβοια. Όπως γράφει και ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Facebook: «Για πολλοστή φορά και σήμερα 11/8 ο καπνός από την φωτιά στο Τσανάκαλε έχει φτάσει στις Σποράδες και την Κεντρική Εύβοια. Τρεις μεγάλες πυρκαγιές στη γείτονα χώρα».

Νέες εστίες στο Τσανάκαλε

Οι πυροσβέστες στην Τουρκία μάχονται με τις φλόγες στο κέντρο της βορειοδυτικής επαρχίας Τσανάκαλε, οι οποίες ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους, και εκατοντάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους, ανέφεραν τη Δευτέρα οι τοπικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης.

Αεροπλάνα, ελικόπτερα, οχήματα και περίπου 700 άτομα προσωπικό αγωνίζονται κατά των πυρκαγιών, δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης Ομέρ Τοραμάν σε ανάρτηση στο X.

Οι αρχές ξεκίνησαν επίσης προληπτικές εκκενώσεις σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης μιας πανεπιστημιούπολης, μιας στρατιωτικής περιοχής και κατοικημένων περιοχών, και προέτρεψαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις για να διατηρήσουν τους δρόμους ελεύθερους από την κυκλοφορία των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Το αεροδρόμιο της πόλης, το Στενό των Δαρδανελίων, καθώς και ένα μέρος του αυτοκινητόδρομου έκλεισαν λόγω των πυρκαγιών, και πλάνα από την τοπική τηλεόραση έδειχναν τεράστιες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από τους λόφους.

