Καλύτερη η εικόνα στη Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας – Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης

Η φωτιά στην Τρελαγκάθα Μεσολογγίου, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, έχει καλή εικόνα με τις δυνάμεις να συνεχίζουν να επιχειρούν την πλήρη κατάσβεσή της.
Η δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) στη περιοχή Τρελάγκαθα της Περιφερειακής Ενότητας Αιωτολοακαρνανίας.
Κάτοικοι και επισκέπτες έλαβαν νωρίτερα μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Κινητοποιήθηκαν 25 Πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Παράλληλα, σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική υπηρεσία, εξακολουθεί να βρίσκεται η πυρκαγιά που καίει στην περιοχή μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, χωρίς, ωστόσο, να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 47 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα.
