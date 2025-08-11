Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσήνης, μήνυμα από το 112

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στον Δήμο Μεσσήνης.
Στις 13.15 ήχησε το “112” καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά, που είναι ορατή από την Καλαμάτα καίει αγροτοδασική έκταση και δεν απειλεί προς το παρόν κατοικημένη περιοχή.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 45 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 18 άτομα από πεζοπόρα τμήματα και 5 εναέρια μέσα.
Παράλληλα στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
