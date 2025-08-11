Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσήνης, μήνυμα από το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στον Δήμο Μεσσήνης.

Στις 13.15 ήχησε το “112” καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά, που είναι ορατή από την Καλαμάτα καίει αγροτοδασική έκταση και δεν απειλεί προς το παρόν κατοικημένη περιοχή.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 45 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 18 άτομα από πεζοπόρα τμήματα και 5 εναέρια μέσα.

Παράλληλα στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

