Σύρος: Η στιγμή που φώκια επιτίθεται σε χελώνα Caretta caretta στο λιμάνι

Μια ασυνήθιστη σκηνή εκτυλίχθηκε χθες στο λιμάνι της Σύρου, όπου φώκια επιτέθηκε σε θαλάσσια χελώνα Caretta caretta.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον Ιωάννη Π. Καράβα. Στη συνέχεια το υλικό εστάλη στον ΑΡΧΕΛΩΝ – Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας και αξιολογείται ως σημαντική καταγραφή.

Δυστυχώς, η χελώνα βρέθηκε νεκρή και περισυνελέγη από την Υπηρεσία Καθαριότητας στην περιοχή των Λαζαρέττων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η επίθεση σχετίζεται πιθανότατα με τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο θηρευτών για την εύρεση τροφής.

Διαβάστε επίσης

Θλίψη για τον θάνατο του Νέστορα Αντωνίου – Το αντίο του Παύλου Πολάκη: «Καλό ταξίδι, σύντροφε και φίλε»

Αχαΐα: Πτώμα νεαρού άνδρα εντοπίστηκε στη Λακκόπετρα

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος συνελήφθη για κλοπές και ληστείες