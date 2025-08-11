Φωτιά στα Σταυράκια Ηρακλείου, καίει χορτολιβαδική έκταση, δεν απειλούνται σπίτια

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Σταυράκια, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο σημείο έχουν φτάσει εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος ΕΜΟΔΕ.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις.

