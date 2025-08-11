Αιτωλοακαρνανία: Συναγερμός 112 για φωτιά στον Γαλατά – Μαίνεται η πυρκαγιά στη Βόνιτσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας, κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Μήνυμα προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής εξέδωσε το 112 για την πυρκαγιά μεταξύ Γαλατά και Κάτω Ευηνοχωρίου, να βρίσκονται σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στο #Κάτω_Ευηνοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Για τη κατάσβεση της επιχειρούν 47 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος συντρέχουν τρία αεροσκάφη.

Φωτιά στη Βόνιτσα κοντά στη λίμνη Βουλκαριά – Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση κοντά στη λίμνη Βουλκαριά Αιτωλοακαρνανίας, μεταξύ Πάλαιρου και Βόνιτσας.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η επιχείρηση ενισχύεται με υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει η Περιφέρεια, προκειμένου να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες και να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

