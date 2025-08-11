search
11.08.2025 17:09

Αιτωλοακαρνανία: Συναγερμός 112 για φωτιά στον Γαλατά – Μαίνεται η πυρκαγιά στη Βόνιτσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας, κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Μήνυμα προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής εξέδωσε το 112 για την πυρκαγιά μεταξύ Γαλατά και Κάτω Ευηνοχωρίου, να βρίσκονται σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Για τη κατάσβεση της επιχειρούν 47 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος συντρέχουν τρία αεροσκάφη.

Φωτιά στη Βόνιτσα κοντά στη λίμνη Βουλκαριά – Σηκώθηκαν 3 εναέρια 

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση κοντά στη λίμνη Βουλκαριά Αιτωλοακαρνανίας, μεταξύ Πάλαιρου και Βόνιτσας.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η επιχείρηση ενισχύεται με υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει η Περιφέρεια, προκειμένου να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες και να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

