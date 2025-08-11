Αιτωλοακαρνανία: Συναγερμός 112 για φωτιά στον Γαλατά – Μαίνεται η πυρκαγιά στη Βόνιτσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας, κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
Μήνυμα προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής εξέδωσε το 112 για την πυρκαγιά μεταξύ Γαλατά και Κάτω Ευηνοχωρίου, να βρίσκονται σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Για τη κατάσβεση της επιχειρούν 47 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος συντρέχουν τρία αεροσκάφη.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση κοντά στη λίμνη Βουλκαριά Αιτωλοακαρνανίας, μεταξύ Πάλαιρου και Βόνιτσας.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Η επιχείρηση ενισχύεται με υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει η Περιφέρεια, προκειμένου να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες και να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.
Διαβάστε επίσης:
ΣτΕ: Προς έγκριση το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τις Κολυμπήθρες της Πάρου
Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι η 24χρονη και ο 37χρονος σύντροφός της που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης τη γυναίκας
Χαλκιδική: Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι την Τετάρτη λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.