11.08.2025 16:05

Χαλκιδική: Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι την Τετάρτη λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

11.08.2025 16:05
paralia-halkidiki

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής για περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Το μέτρο θα ισχύσει από τις 8 το πρωί της Τρίτης, 12 Αυγούστου μέχρι τις 8 το πρωί της Τετάρτης, 13 Αυγούστου 2025.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Κατερίνας Ζωγράφου αποφασίζεται η απαγόρευση στις παρακάτω περιοχές:

– στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),

– στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),

– στον δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

– στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, Περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

1 / 3