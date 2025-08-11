Σε ύφεση και οριοθετημένη είναι, σύμφωνα την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής, χάρη στην επιφυλακή και την άμεση επέμβαση πολύ ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης.

Όσον αφορά στα αίτια της φωτιάς, ήδη με εντολή του αρχηγού του Π.Σ., βρίσκεται στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που συλλέγει στοιχεία, από μάρτυρες και κάμερες, προκειμένου να διευκρινίσουν από που ξεκίνησε και πως.

Επιπλέον, στις 18.30 το απόγευμα, ήχησε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων της περιοχής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 132 πυροσβέστες με 31 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων δασοκομάντος, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Παράλληλα, υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής ενισχύουν την τροφοδοσία νερού, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

