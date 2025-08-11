search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

11.08.2025 19:53

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο – Μήνυμα από το 112

11.08.2025 19:53
fotia-new

Σε ύφεση και οριοθετημένη είναι, σύμφωνα την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής, χάρη στην επιφυλακή και την άμεση επέμβαση πολύ ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης.

Όσον αφορά στα αίτια της φωτιάς, ήδη με εντολή του αρχηγού του Π.Σ., βρίσκεται στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που συλλέγει στοιχεία, από μάρτυρες και κάμερες, προκειμένου να διευκρινίσουν από που ξεκίνησε και πως.

Επιπλέον, στις 18.30 το απόγευμα, ήχησε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων της περιοχής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 132 πυροσβέστες με 31 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων δασοκομάντος, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Παράλληλα, υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής ενισχύουν την τροφοδοσία νερού, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

