Πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική: Σύσκεψη Κατσαφάδου με αυτοδιοικητικούς για τα προβλήματα που προκλήθηκαν

Σύσκεψη με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, και τον δήμαρχο Σαρωνικού, Δημήτρη Παπαχρήστου, καθώς και με εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας και της Περιφέρειας, είχε σήμερα (11/8) ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, για την ανακούφιση των πληγέντων από τη φονική πυρκαγιά, που ξέσπασε στην Ανατολική Αττική.

«Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής και τον δήμαρχο Σαρωνικού, ζήτησα όλες οι διαδικασίες να κινηθούν με τον μέγιστο δυνατό ρυθμό. Υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων και συμφωνήσαμε ότι η στενή συνεργασία μεταξύ κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικής σημασίας για την ταχεία και αποτελεσματική στήριξη των πληγέντων», ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κατσαφάδος.

Τα τρία βασικά σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η συνάντηση, σύμφωνα με το ertnews, αφορούσαν στα εξής:

1.Ταχύτητα και συνέπεια στη συλλογή των στοιχείων των πληγέντων από τις δημοτικές υπηρεσίες.

2. Σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα 10 ημερών για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων στις κρατικές υπηρεσίες.

3. Άμεση υποστήριξη από τη ΓΔΕΑΚ, μέσω της παρουσίας υπαλλήλων στους δύο δήμους, οι οποίοι καθοδηγούν και συντονίζουν τις διαδικασίες καταγραφής.

Ο αρμόδιος υφυπουργός υποστήριξε πως με συντονισμό και ταχύτητα, «στηρίζουμε άμεσα τους πληγέντες» και υποστήριξε ότι ουδείς απ΄ όσους έχουν πληγεί «δεν θα μείνει χωρίς στήριξη και καμία μέρα δεν θα πάει χαμένη».

